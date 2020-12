Mercedes Benz, van elettrici con l’Electric Versatility Platform

Fonte immagine: Mercedes Benz

Mercedes Benz torna a puntare sulla mobilità elettrica e presenta una soluzione per i van, come l'eSprinter: l'Electric Versatility Platform.

Mercedes Benz punta sempre più sul settore della mobilità elettrica e, dopo le vetture consumer, parla anche dei suoi gettonati van. A partire dall’eSprinter, una delle soluzioni del gruppo più amate, che presto potrà avvalersi di una nuova piattaforma. L’azienda ha infatti presentato l’Electric Versatility Platform (EVP), un sistema innovativo destinato ai veicoli commerciali elettrici di medie e grandi dimensioni.

Flessibilità, attenzione e affidabilità: sono questi i tre cardini su cui Mercedes Benz sta puntando per la sua futura generazione di mezzi destinati all’uso commerciale.

Mercedes Benz e i van: rivoluzione in arrivo

Mercedes Benz è convinta dell’elettrico come soluzione per il futuro e, per questa ragione, ha deciso di investire anche sull’universo dei van. Per farlo ha elaborato la nuova Electric Versatility Platform (EVP), una piattaforma che caratterizzerà tutti i furgoni del futuro, compreso l’eSprinter.

L’EVP rappresenta una base comune per la mobilità elettrica di grandi dimensioni e permetterà, sfruttando proprio la medesima struttura, di sviluppare soluzioni dal design e dalla carrozzeria differenziata. Il tutto garantendo grande affidabilità, prestazioni elevate e facilità di ricarica. Così ha affermato Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes-Benz Vans, in un intervento per l’agenzia di stampa Ansa:

La prossima generazione di eSprinter ci consentirà di rendere disponibili molte più varianti di carrozzeria. Ciò permetterà di soddisfare i requisiti dei nostri clienti in più settori in futuro, offrendo al contempo i vantaggi della trasmissione elettrica a emissioni zero. Lo Sprinter dimostra da un quarto di secolo la nostra competenza nel campo dei trasporti e nel campo dell’elettromobilità abbiamo avviato molte innovazioni negli ultimi anni. Con l’attuazione della nostra strategia di elettrificazione accelerata, stiamo combinando il meglio di entrambi i mondi.

Mercedes Benz ha investito ben 350 milioni di euro sull’Electric Versatility Platform, confermandosi così come la leader di settore sui veicoli commerciali. La società può infatti vantare un market share del 30% sui segmenti dei furgoni elettrici di medie e grandi dimensioni in Europa e, con l’EVP, è pronta a sviluppare soluzioni adatte anche agli Stati Uniti e al Canada.

Fonte: ANSA