Memoria, camminare e altri rimedi naturali per stimolarla

Diversi studi negli ultimi anni hanno indicato l’ esercizio fisico , soprattutto se all’aria aperta, come utile per la memoria. Vi sono però anche altri rimedi naturali molto efficaci per stimolare le funzioni mnemoniche e cognitive. Meditazione e pratica Yoga. Entrambe favoriscono un generale rilassamento, utile anche a ridurre uno dei fattori di rischio: lo stress.

I partecipanti (età 18-35 anni) agli studi analizzati avevano svolto vari tipi di esercizio come corsa , camminata o pedalata . Terminata la prova fisica era stato chiesto loro di ricordare una lista di 15 parole. Miglioramenti per la memoria sono stati evidenziati anche nei soggetti che hanno svolto prove di minore durata (2 o 15 minuti). Benefici sia per la concentrazione che per la risoluzione dei problemi. Hanno concluso i ricercatori:

