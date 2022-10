Cosa si intende per massaggio olistico e quanti tipi ne esistono

Fonte immagine: Pixabay

Rilassare corpo e mente, ridurre le tensioni e rimuovere i blocchi energetici ed emotivi: il massaggio olistico può fare per te queste e molte altre cose. Questa particolare tecnica, nata negli anni ’70, oggi è considerata un metodo non invasivo per prendersi cura del corpo e della mente, che vengono intese come un tutt’uno inscindibile. Da “curare” nella loro completezza e totalità.

Questo tipo di massaggio agisce dunque a più livelli. Non ha solo lo scopo di sciogliere le classiche tensioni da stress che spesso avvertiamo sulle spalle o sul collo, ma aiuta anche a rilassare la mente e lo spirito, portando calma ed energia nella tua vita: un modo per ripristinare il tuo naturale equilibrio.

Ma esattamente cosa vuol dire “massaggio olistico” e quanti tipi ne esistono? Di certo vorrai sapere se questa tipologia di trattamento è adatta a te, quali sono le tecniche utilizzate e i loro benefici. In questo articolo tutto quello che dovremmo sapere in merito, a chi rivolgersi e in quali momenti della vita dovremmo regalarci una o più sedute di massaggi olistici.

Prima di cominciare, però, per poter comprendere a pieno cosa di cosa stiamo parlando, bisogna partire da un presupposto: le nostre emozioni sono intrinsecamente connesse alle sensazioni del nostro corpo.

Prova a pensarci un attimo: quando provi sentimenti come rabbia, ansia, paura o felicità, ognuno di questi innesca una risposta, un’esperienza o una reazione, anche a livello fisico, a prova del fatto che non possiamo separare il corpo dalla mente, e viceversa.

È proprio su questa consapevolezza che si fonda l’olismo.

Massaggio olistico e olismo

Fonte: Pixabay

Cosa si intende per massaggio olistico? Il termine “olismo” deriva dal greco “olos”, e può essere tradotto con “totalità”.

Quando si parla di benessere, l’olismo si riferisce quindi a una salute a 360 gradi della persona, tenendo in considerazione corpo, mente, spirito, emozioni e fattori sociali e ambientali.

Diversi tipi di massaggio olistico

Quanti tipi di massaggi olistici esistono? Il National Holistic Institute statunitense spiega che esistono diverse forme di massaggio olistico. Queste possono includere tecniche del massaggio shiatsu, massaggio ayurvedico, riflessologia delle mani e riflessologia plantare, la digitopressione e il massaggio thailandese.

Al massaggio in sé, possono essere abbinati anche trattamenti a approcci naturali, come l’aromaterapia, la cristalloterapia o la cromoterapia, tutte tecniche utili a ridurre lo stress e rilassare la mente, aiutando a sciogliere le tensioni e ad alleviare disturbi di vario genere, dal mal di schiena all’ansia, dai dolori articolari fino ai problemi di digestione.

Come si fanno i massaggi olistici?

Fonte: Pixabay

Il massaggio olistico del corpo è un trattamento personalizzabile, nel senso che l’operatore dovrà tenere conto degli aspetti emotivi e fisici della persona, ma anche dei suoi bisogni e persino della sua personalità. In base a questi fattori, potrà stabilire il tipo di massaggio più adatto.

Il trattamento può iniziare dai piedi o dalla testa, e prevede manovre più leggere e dolci, alternate a massaggi più intensi, capaci di favorire un profondo rilassamento, in una sorta di massaggio olistico ed emozionale che ricollega mente e corpo. Durante la seduta, l’operatore potrebbe eseguire manovre come frizione, impastamento, coppettazione e altri movimenti o tecniche, a seconda delle esigenze specifiche del cliente.

Quali sono i benefici del massaggio olistico?

Ognuno di noi, in determinati momenti della vita più che in altri, avverte il bisogno di un contatto. Le sensazioni tattili che derivano da questa tecnica, possono soddisfare questa naturale necessità umana. Questo tipo di massaggio può anche aiutare a decongestionare l’organismo e stimolare le energie vitali.

Si ritiene che il massaggio olistico aiuti a eliminare le tossine in eccesso e a depurare l’organismo, ma non solo. Vediamo quali sono i benefici che potresti assorbire grazie a questa tecnica:

Aiuta a ridurre lo stress , una delle più comuni cause di malattie, soprattutto nel mondo occidentale moderno

, una delle più comuni cause di malattie, soprattutto nel mondo occidentale moderno Aiuta a rilassare i muscoli , a decontratturare e sciogliere le tensioni

, a decontratturare e sciogliere le tensioni Migliora la circolazione sanguigna

Può ridurre disturbi come il mal di schiena, l’ insonnia e i dolori causati dall’artrite

e i dolori causati dall’artrite Migliora le capacità di movimento

Aiuta a sciogliere i blocchi emotivi: non a caso, è comune avere reazioni come risate o pianti improvvisi durante il massaggio. Si tratta di una reazione del tutto normale, segno che le tensioni si stanno sciogliendo e che lo stress quotidiano sta scivolando via insieme ad esse.

Naturalmente, sarà abilità dell’operatore quella di riuscire a capire di cosa ha bisogno il cliente e comprendere il bagaglio che porta con sé.

Alcune persone si approcciano a questa tecnica semplicemente per sciogliere la tensione sulle spalle, mentre altre si avvicinano al massaggio olistico per scoprire qualcosa di più su loro stesse.

Controindicazioni

Fonte: Pixabay

Sebbene si tratti di una procedura assolutamente non invasiva, il massaggio olistico non è adatto per tutte le persone. Esistono infatti delle controindicazioni che bisogna tenere in considerazione.

Ad esempio, il massaggio è controindicato in caso di:

Gravidanza

Malattie cardiovascolari

Osteoporosi

Epilessia

Recenti interventi chirurgici

Asma

Cancro

Ernia al disco

Reumatismi acuti

Febbre

Malattie contagiose

Diarrea e vomito

Malattie della pelle

Vene varicose

Pelle che presenta ferite o lividi di grandi dimensioni

Fratture recenti.

Queste sono alcune delle condizioni che rendono il massaggio olistico un trattamento non adatto alla persona. Se soffri di particolari patologie o condizioni, fallo presente all’operatore, in modo da decidere se questo sia effettivamente il trattamento adatto a te.

Massaggio olistico: prezzi

Fonte: Pixabay

Quanto costa un massaggio olistico? Il prezzo del massaggio può variare in base al centro da te scelto e in base alla durata del trattamento. Di solito, il costo va dai 70 ai 120 euro per un massaggio di 40 minuti o un’ora.

Prima del trattamento, l’operatore ti fornirà una consulenza iniziale per spiegare la tipologia di massaggio, i benefici e le controindicazioni da conoscere.

