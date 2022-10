A cosa fa bene il massaggio shiatsu e cosa guarisce

Il massaggio shiatsu è un antico metodo di guarigione giapponese usato per trattare una vasta gamma di patologie. Si basa sulla medicina tradizionale cinese, riconosciuta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Rispetto alle tecniche di massaggio di origine occidentale vanta diverse differenze, ad iniziare dal fatto che è una pratica manipolatoria che stimola un processo di autoguarigione.

Cioè, guarisce chi lo riceve. A cosa fa bene il massaggio shiatsu? E qual è il suo costo? In questo articolo ci concentriamo su cosa cura e sui suoi benefici per il nostro benessere psicofisico.

Cos’è il massaggio shiatsu

Il suo nome è composto dai termini “shi”, dito e “atsu”, pressione. Per questo motivo viene spesso annoverato tra le forme di digitopressione. Oltre ad avere alcuni aspetti in comune con la massoterapia – tecnica che applica pressione premendo e strofinando determinati punti del corpo – a differenza di questa include allungamenti e tecniche di massaggio volte a migliorare il movimento delle articolazioni.

Nonostante si ritenga diffusamente che le sue origini vadano rintracciate nel VI Secolo d.C., quando i monaci cinesi introdussero in Giappone la cultura e le tradizioni della Cina, il massaggio shiatsu non sarebbe così antico.

Deriva dall’anma, un massaggio tradizionale cinese tramandato di generazione in generazione e insegnato nel periodo Edo giapponese agli studenti ciechi nelle scuole. La sua nascita effettiva si fa ricondurre al 1920, nel periodo Taisho (1912 – 1926). Periodo, questo, durante il quale la sua tecnica venne modernizzata.

Lo shiatsu, dunque, è una tecnica di origine giapponese e non è un massaggio nel senso stretto del termine. Prova ne è il fatto che i massaggi in genere si effettuano sul corpo nudo delle persone la cui pelle può essere stata precedentemente unta o meno. Nel caso dello shiatsu il paziente rimane vestito.

A chi si chieda se lo shiatsu sia pericoloso rispondiamo che no, non lo è assolutamente, essendo adatto a qualsiasi soggetto, anziani e donne incinte comprese.

Come viene fatto un massaggio shiatsu?

Nello shiatsu, chi riceve il massaggio rimane vestito e, compatibilmente con le sue condizioni di salute, viene adagiato a terra su un futon. La tecnica si basa su pressioni statiche fatte con varie parti del corpo quali le mani, dita e palmo, anche se ci si può aiutare con gomiti, ginocchia e piedi.

Non si verificano, invece, azioni dinamiche se non in alcune e determinate fasi della pratica. Lo scopo del massaggio è quello di mobilitare l’energia trattenuta nel corpo tramite stiramenti, pressioni, dondolii.

Il corpo viene in sostanza toccato e “lavorato” seguendo i canali energetici attraverso i quali circola l’energia, ossia il sistema nervoso parasimpatico, dal quale derivano a loro volta le classiche sensazioni dopo un massaggio shiatsu, come rilassamento del corpo e rilascio delle tensioni accumulate.

A cosa fa bene il massaggio shiatsu

Ma quali sono i benefici del massaggio shiatsu ? Il trattamento dura in genere fra i 50 e i 90 minuti, può regalare una condizione di profondo rilassamento che deriva dalla pressione di quasi tutti i muscoli del corpo. Tra i benefici che apporta quello di ampliare il respiro e di acquietare le funzioni generali del corpo. Può aiutare una vasta gamma di condizioni, malattie e lesioni di diversa natura: muscolo-scheletrica, emotiva o autoimmune.

Tra le condizioni croniche e non che lo shiatsu ha dimostrato di aiutare si annoverano mal di testa, artrite, sindrome premestruale, menopausa, problemi digestivi, affaticamento, insonnia, ansia e stress, dolori muscoloscheletrici e articolari, ictus.

Può aiutare ad alleviare sintomi e manifestazioni di malattie autoimmuni, ma anche del cancro. Inoltre, concentrandosi sulla persona, anche il dolore fisico e quello emotivo traggono beneficio da tale tecnica orientale. Giungendo ad un senso di profondo benessere.

Shiatsu, cosa cura

Stimola la circolazione circolatoria e linfatica, riequilibra il sistema nervoso, respiratorio e digerente, stimola il sistema immunitario ed esercita un’azione di pulizia profonda sull’organismo. Il massaggio shiatsu ai piedi o alla schiena, nello specifico, punta ad armonizzare i canali energetici liberandoci dalle tensioni e dallo stress accumulato.

Condizione dalla quale derivano o che aggravano molte delle patologie che ci affliggono. Ma non basta: vediamo cosa cura, nello specifico, il massaggio shiatsu.

Artrite

Tra i benefici che il massaggio shiatsu apporta c’è il sollievo dai dolori legati all’artrite. Tanto da essere diventato popolare tra le persone che cercano di lenire articolazioni e muscoli doloranti.

Una ricerca condotta in merito nel 2017 dall’American Massage Therapy Association, ha dimostrato la sua efficacia nelle persone con artrite e condizioni correlate.

In questo caso agisce sull’ansia e riduce piuttosto significativamente alcune condizioni dolorose.

Gravidanza

A differenza di altri tipi di massaggio, che magari vengono effettuati in maniera vigorosa e per questo poco adatti ad una donna incinta, lo shiatsu risulta più delicato e adatto a tale particolare condizione. In questo caso può alleviare la nausea mattutina e il gonfiore spesso causati dalla dolce attesa.

Non solo: lo shiatsu in gravidanza allevia i dolori articolari e muscolari, favorisce il sonno, allevia il dolore alla zona pelvica e migliora la postura. Oltre, aspetto non indifferente, a preparare emotivamente e fisicamente in vista del travaglio.

Mal di schiena cronico

Uno studio del 2019 intitolato “Shiatsu per il mal di schiena cronico: studio controllato randomizzato” ha provato come la terapia shiatsu combinata con quella standard per il mal di schiena abbia la capacità di migliorare alcuni sintomi e la qualità della vita di chi soffre di tale problematica.

Emicrania

Per quanto riguarda emicrania e mal di testa, bisogna riconoscere che ridurre lo stress fisico ed emotivo con lo shiatsu possa aiutare a rilasciare il dolore e la tensione alla testa, al collo, alle spalle e alla parte bassa della schiena. In questo caso apporta benessere in quanto rilassa il corpo e allo stesso tempo aumenta il flusso sanguigno e la circolazione attraverso il corpo.

Apparato circolatorio e digerente

Abbiamo già visto come tale tipologia di massaggio venga effettuato seguendo i canali energetici attraverso i quali circola l’energia. Così a beneficiarne sono anche il sistema circolatorio e digerente. Ciò in quanto migliora il flusso di sangue e il nutrimento cellulare in tutto il corpo da un lato e consente di facilitare la digestione del cibo e l’eliminazione delle tossine dall’altro.

Quanto costa un trattamento Shiatsu?

In quanto ai prezzi, il costo di un trattamento shiatsu può variare in base a determinati fattori. Sia in base al luogo nel quale viene effettuato, ossia un centro specializzato o una clinica privata; in base alla sua durata, che può variare dai 50 minuti fino anche ai 90 per un massaggio shiatsu completo, ma anche rispetto alla zona d’Italia o del mondo nel quale viene eseguito.

In via generale il prezzo può variare tra i 50 ed i 100 euro.

Quante sedute di massaggio shiatsu?

Il numero delle sedute di shiatsu alle quali sottoporsi è variabile e dipende dalla problematica dalla quale si cerca di guarire. L’intervallo tra due trattamenti è in genere di una settimana. Nulla toglie che tale intervallo possa anche allungarsi a 2 o 1 volta al mese.

Sarà comunque il professionista al quale vi siete rivolti a consigliarvi al meglio sulla base della vostra situazione medica.

