Riflessologia della mano: benefici e controindicazioni

La riflessologia della mano è una pratica di massaggio che si crede possa apportare benefici, tra cui il sollievo dallo stress, la riduzione del dolore e il miglioramento della stitichezza. Tuttavia, la ricerca scientifica in merito è limitata e spesso inconcludente. Nonostante ciò, in molti riferiscono di aver sperimentato un senso di benessere dopo trattamenti di riflessologia palmare. Che, lo ricordiamo, resta una delle medicine complementari alternative riconosciute dall'OMS.

La riflessologia è una disciplina millenaria che si basa sulla teoria che punti specifici sulle mani, i piedi e le orecchie siano collegati a organi e sistemi del corpo. La riflessologia delle mani, in particolare, si concentra sull’idea che le diverse parti di tali arti riflettano e influenzino il benessere fisico e mentale. Di seguito approfondiamo l’argomento analizzandone i benefici e le eventuali controindicazioni.

Cos’è la riflessologia della mano

E’ una pratica terapeutica non invasiva che si basa sulla stimolazione di punti specifici sulle mani per promuovere il rilassamento e il benessere generale. Si crede che queste aree riflettano diverse parti del corpo e che la manipolazione di tali punti possa alleviare tensioni, ridurre lo stress e migliorare la circolazione. La riflessologia della mano appartiene alle CAM (complementary alternative medicine) ritenute dall’OMS come sistemi di cura riconosciuti e validi pur necessitando di integrazioni con i servizi del sistema sanitario. In merito alla riflessologia della mano abbiamo oggi a disposizione una per la verità non molto nutrita serie di studi. Alcuni di questi hanno dimostrato gli effettivi benefici di tale pratica. Altri non sono stati molto approfonditi ma, ciò che preme sapere, è che non si tratta di una disciplina che può mettere a rischio la nostra salute.

Benefici della riflessologia della mano

Uno dei primi benefici, oggetto anche di uno studio del 2017, risiede nella riduzione dello stress: tale tecnica può infatti promuovere un senso di rilassamento. Nello specifico, la riduzione dell’ansia è stata sperimentata su un gruppo di pazienti che stava per sottoporsi ad una coronarografia.

Un altro vantaggio della riflessologia della mano riguarda il mal di testa. Specie quello causato dallo stress e dell’ansia. Chi si è sottoposto allo studio, ha notato un miglioramento, se non la scomparsa dei sintomi, dopo 6 mesi di trattamento.

Ancora, può alleviare i dolori articolari, in particolar modo quelli che derivano da una cattiva postura o da un eccessivo sforzo fisico. Infine, può aiutare ad alleviare la stitichezza (anche in questo caso, quella dovuta in maniera particolare allo stress).

Controindicazioni della riflessologia della mano

Sebbene la riflessologia palmare sia generalmente considerata sicura, ci sono alcune situazioni in cui potrebbe non essere raccomandata. La si dovrebbe evitare, ad esempio, durante la gravidanza, periodo delicato nel quale è importante consultare un professionista esperto prima di sottoporsi a qualsiasi forma di riflessologia. Anche in caso di ferite aperte, infezioni cutanee o condizioni della pelle, potrebbe essere controindicata per evitare ulteriori irritazioni. Persone con problemi circolatori, come trombosi venosa profonda o insufficienza venosa, dovrebbero consultare un medico prima di sottoporsi a tale tipologia di trattamenti. Così come chi soffre di gotta, problemi tiroidei, epilessia, basso conteggio delle piastrine, diarrea, febbre o qualsiasi malattia infettiva.

Cosa si può curare con la riflessologia?

E’ una pratica che mira a promuovere il benessere generale e può essere utilizzata come complemento a trattamenti medici tradizionali. Sebbene, lo ribadiamo ancora una volta, non sia una forma di cura medica, molte persone la utilizzano per alleviare lo stress e l’ansia, ridurre il dolore come quello muscolare o articolare, promuovere il rilassamento. Altre problematiche che la riflessologia in senso lato può trattare sono le infezioni alle vie respiratorie, la cattiva digestione e il dolore alla schiena. Dopo la fine di un trattamento, chi si è sottoposto ad una seduta solitamente riporta una sensazione di rilassamento, benessere e calma. Ma le risposte individuali possono variare.

