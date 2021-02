Maltempo e gelo sull’Italia: neve, previsioni per il weekend

Maltempo, gelo e neve pronti a colpire l'Italia nel fine settimana: ecco le previsioni meteo per il weekend di San Valentino.

Il maltempo e l’inverno tornano a bussare alle porte dell’Italia. A quanto pare sono state confermate le varie previsioni che indicavano come tutt’altro che finita la stagione fredda. Gelo e neve sono pronti a far sentire la propria morsa durante il fine settimana di San Valentino.

Oggi dovrebbe essere l’ultima giornata di tempo più o meno gradevole per molte zone dell’Italia. Ai venti che già dalle ultime ore stanno spazzando il Bel Paese si uniranno cieli coperti e correnti gelide provenienti dalla Siberia.

Un’ondata di freddo e neve che interesserà soprattutto il Centro Italia, versante Adriatico, e alcune Regioni del Sud. Durante il weekend di San Valentino sono ritenute probabili nevicate anche in pianura e lungo le coste.

Maltempo, freddo e neve: le previsioni per il weekend di San Valentino

L’arrivo delle correnti gelide siberiane porterà a un brusco calo delle temperature. Si inizierà con i primi freddi marcati lungo le Regioni adriatiche del Centro e del Nord Italia, salvo poi estendersi con il passare delle ore anche alle altre aree della Penisola.

Sabato 13 segnerà il vero e proprio arrivo del grande freddo, nonché delle nevicate più consistenti. Potranno colorarsi di bianco anche le città situate in pianura e lungo le aree costiere di Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise e Puglia.

Non sono esclusi fenomeni nevosi anche su città come Pescara, Bari e persino Roma. Nella notte tra sabato e domenica possibili nevicate anche in Calabria, a una quota di circa 700 metri. Il rapido calo delle temperature e la neve saranno accompagnati da forti venti, che inaspriranno la sensazione di freddo.

Tempo più stabile al Nord, sebbene le temperature tenderanno a rimanere al di sotto dello zero durante le ore notturne. Domenica 14 febbraio timido miglioramento delle condizioni climatiche, malgrado non siano da escludere possibili nevicate lungo il medio e basso Adriatico oltre che su Campania e Basilicata.

