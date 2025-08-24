Bagni moderni: addio ai lavandini tradizionali, c’è il boom di questa nuova versione diventata assolutamente di tendenza.

Il design del bagno contemporaneo sta vivendo una vera rivoluzione, in cui il tradizionale lavabo con colonna lascia spazio a soluzioni più funzionali, minimaliste e igieniche. Questo cambiamento rispecchia non solo un’evoluzione estetica, ma anche una risposta concreta alle esigenze di spazio, comfort e pulizia, particolarmente evidenti nei bagni moderni e pubblici.

Lavabi sospesi: la nuova frontiera del design bagno 2025

I lavabi sospesi, fissati direttamente alla parete senza supporti a pavimento, rappresentano la tendenza predominante nel 2025, soprattutto per chi desidera un bagno moderno e dal forte impatto visivo. Questa tipologia di lavabo consente di ottimizzare lo spazio, rendendo l’ambiente più ampio e facilitando le operazioni di pulizia quotidiana. L’assenza di colonne o mobili sotto il lavabo elimina gli angoli difficili da raggiungere, riducendo la proliferazione di germi e polvere.

La versatilità dei lavabi sospesi è un altro fattore chiave del loro successo: possono essere realizzati in diversi materiali, dal solid surface alla resina, dal marmo al vetro temperato, fino al cemento lucidato, adattandosi a stili che vanno dal minimalismo all’industrial chic. Inoltre, l’installazione di questi lavabi richiede pareti robuste e un’attenta progettazione dell’impianto idraulico per mantenere l’ordine visivo e la solidità del sistema.

Non solo nelle abitazioni private, ma anche in strutture commerciali come hotel, spa e ristoranti, i lavabi sospesi sono diventati un must per coniugare estetica e funzionalità, rispondendo alle esigenze di spazi pubblici ad alta frequentazione.

L’anno 2025 ha visto un significativo sviluppo nell’adozione di materiali sostenibili e tecnologie avanzate per l’arredo bagno. Il solid surface e l’acrilico rinforzato si affermano grazie alla loro elevata resistenza, leggerezza e facilità di manutenzione, elementi indispensabili per superfici bagno che devono durare nel tempo e mantenere un aspetto impeccabile.

Gli arredi bagno seguono un approccio modulare e multifunzionale, con mobili sospesi dotati di ampi vani contenitori, specchi retroilluminati con LED e sistemi antiappannamento, nonché rubinetterie hi-tech in acciaio, bronzo o rame, spesso installate a parete per lasciare libero il piano lavabo. Le palette cromatiche privilegiano tonalità naturali come il verde salvia, il beige e il blu navy, che contribuiscono a creare un’atmosfera rilassante e armoniosa.

Il bagno no touch: l’innovazione veneta per l’igiene assoluta

A Padova, l’azienda Dever srl ha introdotto una svolta tecnologica nel settore bagno con il bagno smart no touch, un sistema completamente automatizzato che elimina la necessità di toccare qualsiasi superficie, riducendo drasticamente il rischio di contaminazioni batteriche e infezioni.

Secondo Pierluigi Caffi, general manager di Dever, «l’idea nasce dalla necessità di garantire ambienti igienici e sicuri, soprattutto in hotel, ristoranti e locali pubblici, dove la frequentazione è elevata e il controllo della pulizia diventa cruciale». Il bagno no touch prevede sensori per l’erogazione dell’acqua, del sapone e per l’asciugatura ad aria con filtri antibatterici, oltre a un sistema automatico di sostituzione della pellicola igienica sul wc, attivato senza contatto manuale.

Questa innovazione non solo assicura un’igiene superiore, ma riduce anche gli sprechi di acqua e sapone grazie a un dosaggio controllato. Dever offre un servizio chiavi in mano per la trasformazione di qualsiasi spazio bagno in ambiente no touch, unendo design elegante e rispetto per l’ambiente.

L’idea di Caffi è che in futuro il bagno smart no touch diventerà un elemento fondamentale nelle abitazioni e nei luoghi pubblici, al pari di elettrodomestici come lavatrici o lavastoviglie, contribuendo a contenere la diffusione di patologie legate a contaminazioni batteriche.