Life 120, le opinioni di chi ha provato la dieta e quella dei medici

Fonte immagine: Pixabay

Lo stile di vita Life 120 sostenuto da Adriano Panzironi promette longevità e salute per chi lo segue: testimonianze e pareri medici a confronto.

È possibile vivere in salute anche fino a 120 anni? Secondo Adriano Panzironi, giornalista e imprenditore, non si tratta di un’utopia ma di un obiettivo realizzabile, a patto di seguire uno stile di vita chiamato Life 120, da lui ideato e promosso.

Unendo un regime alimentare basato sulla dieta paleo, una sana attività fisica e l’assunzione di specifici integratori, prolungare la durata della vita e tenersi lontani da malattie anche gravi potrebbe diventare realtà. Attraverso vari canali di comunicazione, come il sito web ufficiale e le trasmissioni in onda su canale del digitale terrestre interamente dedicato a Life 120, è possibile ascoltare numerose testimonianze di persone che, seguendo la dieta, affermano di aver tratto benefici a dir poco sorprendenti.

Testimonianze

Le testimonianze inerenti alla Life 120, veicolate attraverso i canali ufficiali, provengono da persone appartenenti a entrambi i sessi e a fasce di età differenti. Sono tutti racconti di guarigioni da patologie di varia gravità, che seguono un drastico cambiamento di stile di vita, improntato ovviamente sulle regole proposte da Life 120. Tra le persone che hanno provato la dieta, ad esempio, c’è chi afferma di aver debellato il papilloma virus senza alcuna terapia, così come i condilomi vaginali e l’ovaio policistico, dopo aver seguito la Dieta Life 120 per alcuni mesi.

Un’altra testimonianza arriva da chi ha improntato il suo stile di vita sulla base di quanto sostenuto da Panzironi, risolvendo progressivamente una rosa di problematiche, che spaziano dai calcoli renali alle ernie discali, dal reflusso gastroesofageo al colon irritabile.

C’è anche chi sembra aver trovato benefici dal punto di vista della cura dell’insonnia e della depressione, così come chi afferma di aver perso molto peso e di aver trovato la soluzione per diversi disturbi di natura dermatologica. In tutte le testimonianze, alla dieta che prevede l’eliminazione di cereali, legumi e latticini si aggiunge l’assunzione degli integratori della linea Life 120.

Pareri medici

Di altro avviso sono gli esponenti del settore medico, che sembrano mostrare notevole scetticismo verso i principi enunciati dall’ideatore di Life 120, che ricordiamo non è un medico. È un medico l’ex Ministro della Sanità Giulia Grillo, la quale ha puntato il dito contro Adriano Panzironi attraverso la sua pagina Facebook già nel dicembre 2018:

Sono un medico e non posso sopportare che si illudano persone, magari in situazione di fragilità emotiva, con rimedi senza basi scientifiche, permettendosi addirittura di fornire indicazioni per combattere e prevenire diabete, Alzheimer, depressione, o ancora peggio di stabilire connessioni causa-effetto tra il consumo di carboidrati e l’insorgere di tumori. Libertà di cura non significa prendere in giro i malati!.

Anche il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, ha puntato il dito contro Life 120 in quanto regime alimentare e a base di integratori che promette di curare molte patologie:

Il medico, in virtù del suo sapere acquisito attraverso percorsi formativi validati, è l’unico cui la legge riconosce le competenze per garantire, attraverso l’anamnesi, la diagnosi, la prescrizione e la terapia, la tutela della salute dei cittadini. Questo ruolo non può essere improvvisato, né ricoperto se non da professionisti della salute, che hanno le competenze per curare con sicurezza ed efficacia.

