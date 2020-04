Lievito di birra fatto i casa: rischi per la salute

Fonte immagine: Istock

È uno degli ingredienti più cercati da quando è iniziato l'isolamento, ma è praticamente introvabile: alcuni provano a farlo a casa, ma i rischi sono alti.

Il coronavirus ha introdotto un dilemma nella coscienza della comunità: è giusto acquistare tutto il lievito presente nel frigo al supermercato e non lasciarne per gli altri? Già, perché come molti sapranno questo insieme alla farina sono i beni più difficili da reperire dall’inizio dell’emergenza sanitaria. L’isolamento forzato ha evidenziato un dato chiaro sugli italiani: siamo un popolo di impastatori. Quando si è costretti a restare in casa per giorni cosa c’è di meglio di preparare pane e pizza fatti in casa per tutti? Come fare, però, se il lievito di birra, uno degli ingredienti principali è praticamente introvabile? Molti hanno pensato di farlo in casa, ma attenzione perché i rischi per la salute sono alti.

Lievito di birra fatto i casa: perché sarebbe meglio evitarlo

Secondo la versione più semplice della ricetta per preparare del lievito di birra fatto in casa bisogna miscelare 150 ml di birra, un cucchiaino e mezzo di zucchero e la stessa quantità di farina, lasciare riposare una notte a temperatura ambiente e conferirgli la forma di un cubetto. Basterà poi attendere il passare della notte e…voilà! Les jeux sont faits! Il trucco consiste nel riattivare i lieviti (funghi unicellulari) presenti nella birra (secondo Giallo Zafferano solo se non pastorizzata) ma è davvero così sano poi il prodotto compiuto? Secondo Antonello Paparella, microbiologo alimentare dell’Università di Teramo, intervistato da Il fatto alimentare sembrerebbe proprio di no.

L’esperto ha detto: