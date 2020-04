Burro vegetale: ricetta e alternative salutari al burro

Il burro vegetale sta iniziando a diffondersi nelle cucine italiane: ha lo stesso sapore del burro ma non sfrutta prodotti del mondo animale.

Una coccola quotidiana per molti ma non solo: una soluzione per rendere morbidi e omogenei gli impasti, conferire fragranza e croccantezza ai prodotti da forno, assicurarsi che i prodotti non si attacchino alla padella o alla teglia; insomma il burro ha una funzione davvero importante in cucina; esalta sapori, regalando un gusto armonioso sia al dolce che al salato: è però figlio del latte e acerrimo nemico della dieta vegana. Come uscirne, dunque? Usando la variante vegetale che ha lo stesso sapore ma componenti completamente diversi.

Lista di alternative salutari al burro

Da un punto di vista della denominazione commerciale, il burro è tale unicamente se di origine animale: un trasformato dell’industria lattiero-casearia ma di varianti vegetali ne esistono davvero tantissime, ecco le più comuni da usare in cucine per rendere unici piatti dolci e salati!