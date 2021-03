Leonardo DiCaprio, appello ai fan: mangiate vegan

Fonte immagine: Gettyimages

Leonardo DiCaprio sensibilizza verso scelte alimentari consapevoli spronando a sostituire settimanalmente la carne con un hamburger vegan.

Parliamo di: Veganismo

Leonardo DiCaprio scende nuovamente in campo per il bene del Pianeta e lo fa attraverso i suoi profili social, esortando i suoi fan ad abbracciare un’alimentazione vegan per almeno un giorno la settimana.

L’attore Premio Oscar è da sempre un fervente ambientalista e attivista, tanto da aver ridisegnato la sua vita e le sue scelte in funzione del bene della Terra, e facendosi portavoce di molte campagne e brand tematici.

Ultima solo in ordine di tempo la proposta di rivolgere la propria attenzione nei confronti degli hamburger vegan Beyond Burger, da consumare anche un solo giorno alla settimana così da ridurre il proprio impatto sull’ambiente.

Secondo le ricerche sostituire la carne con un hamburger vegan riduce le emissioni di CO2 pari a 12 milioni di automobili in meno. Un dato interessante se si pensa che è circoscritto a un’unica giornata. Una scelta che può migliorare nettamente e consapevolmente la salute del Pianeta.

In questo percorso green si inserisce il brand Beyond Burger che produce alimenti sostitutivi della carne e plant based. L’Università del Michigan ha seguito il percorso produttivo degli hamburger del brand e ha sottolineato come, paragonato alla preparazione di un pari prodotto di carne, implichi l’utilizzo del 99% in meno di acqua, del 93% in meno di terreno, del 46% in meno di energia con un emissione di CO2 del 90% in meno.

Leonardo DiCaprio, l’appello social per la dieta vegan

L’attore americano è un fervente sostenitore di Beyond Meat e dal 2017 investe personalmente nell’azienda produttrice di alimenti vegan. Non solo, perché l’interesse per la salute del Pianeta lo ha convinto a investire in altri marchi tematici come quello per la produzione di latte vegano Califia Farms e nell’azienda di snack ai ceci HIPPEAS.

DiCaprio ha lanciato inoltre la linea di moda “Don’t Let Them Disappear”, in favore della salvaguardia delle scimmie, in coppia con la primatologa Jane Goodall. Facendosi portavoce di campagne tematiche, iniziative e documentari, l’attore sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di cambiare le proprie abitudini così da ridurre l’impatto che hanno gli allevamenti per la produzione di carne.

Fonte: VegNews