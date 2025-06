L’oroscopo di luglio 2025 parla di introspezione e cambiamenti emotivi. Plutone retrogrado e Luna nuova in Cancro invitano alla verità interiore per ogni segno.

Le configurazioni astrali di luglio 2025 disegnano un mese di cambiamenti interiori e verità emotive, in cui l’azione lascia spazio all’ascolto e alla definizione di ciò che conta davvero. Plutone retrogrado in Acquario richiama a un lavoro di revisione silenziosa, mentre la Luna nuova del 24 luglio in Cancro riporta tutto al cuore: casa, legami, emozioni da rimettere al centro. In sottofondo, Marte in Leone dal 5 luglio spinge verso il coraggio di esporsi, ma solo dopo aver capito dove si vuole andare. Non è un mese che chiede di apparire, ma di essere.

Plutone retrogrado e Luna nuova in Cancro: due forze che guidano la trasformazione

L’opposizione tra Plutone e Marte plasma un campo energetico che mette sotto pressione le decisioni, spingendo a fare chiarezza prima di agire. In questa atmosfera, ogni movimento forzato rischia di spezzarsi, mentre l’ascolto profondo diventa l’unica strada percorribile. Il passaggio di Mercurio in Cancro, per buona parte del mese, accentua la dimensione intuitiva, fragile ma autentica della comunicazione. Si dicono meno cose, ma più vere.

Chi prova a forzare tempi o persone si scontra con ritorni emotivi inattesi, legati al passato o a dinamiche non risolte. È un periodo in cui si misura il valore di ciò che si è costruito: i legami si fanno più reali o si sgretolano, senza più margine per finzioni. La Luna nuova in Cancro del 24 luglio, nel suo picco di intensità, sollecita un nuovo inizio fatto di cura, presenza e decisioni emotive consapevoli. Non si tratta di scegliere per dovere o abitudine, ma per necessità profonda.

Chi riesce a restare fermo nell’ascolto troverà la forza per affrontare, nelle prossime settimane, transiti più dinamici. Luglio è ponte, non traguardo. E quel ponte va attraversato con piedi nudi, senza maschere.

Segni cardinali in primo piano: scelte emotive e ripartenze silenziose

Ariete – Le spinte di Marte in Leone dal 5 luglio danno energia e presenza, ma Plutone retrogrado chiede una riflessione sul significato della direzione intrapresa. Non è il momento di forzare, ma di verificare la coerenza tra azione e intenzione. In amore, l’impazienza rischia di bruciare il dialogo: è necessario parlare meno e ascoltare di più. Sul lavoro arrivano stimoli, ma vanno filtrati. Evitare mosse impulsive.

Cancro – Il Sole nel segno fino al 22 luglio, seguito dalla Luna nuova il 24, segna un passaggio potente, quasi di rinascita. È il momento di rivedere priorità, legami e desideri con totale onestà. Chi sa accogliere il bisogno di protezione senza giudizio potrà ricostruire. Attenzione ai giudizi esterni: Mercurio nel segno accentua la sensibilità, ma anche la vulnerabilità. Amore in fase di svolta, ma serve il coraggio di esporsi davvero.

Leone – Marte nel segno riporta voglia di affermazione, ma l’energia è da dosare: Plutone opposto smaschera ogni eccesso di ego. La spinta è quella di emergere, ma senza travolgere. Sul lavoro, bene i progetti creativi se si riesce a lasciar fluire, senza controllare ogni passaggio. In amore, la domanda è una: si sa davvero cosa si vuole, o si recita un ruolo? La risposta non va cercata negli altri.

Bilancia – I pianeti in Cancro insistono sulla casa del lavoro e dell’identità sociale. È tempo di ridefinire cosa vale davvero la pena coltivare. La tensione tra desiderio e ruolo è alta, ma non va evitata: è lì che si aprono nuove prospettive. Relazioni in trasformazione, amicizie da rivalutare. Chi resta centrato sulle apparenze rischia di perdere occasioni vere.

Ogni segno, anche quelli non citati nei dettagli, riceve da luglio lo stesso invito: scendere sotto la superficie, rivedere le fondamenta, prepararsi a una seconda parte dell’anno dove tutto sarà più veloce, ma solo se costruito su verità interiori. Chi finge, si blocca. Chi sente, si muove. Anche se lentamente.