È sempre stata una donna che non ha mai avuto peli sulla lingua ed ha sempre detto tutto quello che pensava all’interno dei programmi televisivi dove era presenza fissa o ospite.

Stiamo parlando di Tina Cipollari. Siamo sempre stati abituati a vederla nella sua forma mediterranea ma, da qualche tempo, qualcosa è cambiato in lei. Una dieta drastica per rimettersi in forma? Non del tutto: cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta e cosa le sta succedendo.

Una dieta che le ha fatto perdere 10 kg con un menu giornaliero ben specifico ed adatto alla sua persona. Vediamo di cosa si tratta e in cosa consiste.

Un corpo che cambia: cosa è successo a Tina Cipollari

Tina Cipollari, l’opinionista per eccellenza del programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, colei che non si è mai fatta pregare per nulla e che ha sempre detto tutto quello che pensava. Una donna il cui fisico è sempre stato il suo punto forte e dove ha, più volte, anche dichiarato che la chirurgia estetica c’è stata, sì, ma solo per rinvigorire le sue labbra.

Ultimamente, però, l’abbiamo vista cambiata, specie nel corpo e nelle sue forme. Cosa le è successo? A quanto pare è tutto merito di una dieta che le ha permesso di perdere 10 kg in poco tempo. Da quando Tina è apparsa in tv per la prima volta, dopo la gravidanza, da allora il suo corpo è molto cambiato

Come riporta il quotidiano “Il Messaggero”, nel 2021 il suo peso era di 84 kg ma, poi, due anni dopo, era riuscita a perdere 10 kg. La Cipollari però a quanto affermano i rumors, ha un obiettivo specifico: quello di perdere 25 kg. Come ha fatto in quei due anni, a perdere cosi tanto peso? Ovviamente grazie ad una dieta, ma non una di quelle improvvisate ed anche pericolose per la salute, ma è sempre seguita da medici specializzati e nutrizionisti.

Ad essere artefice del dimagrimento della Cipollari è la dottoressa Casaldi, la quale ha raccontato che, prima dell’inizio della dieta, la Cipollari aveva nel suo regime alimentare una serie di carboidrati di cattiva qualità. Era necessario rieducare il suo corpo ad una alimentazione sana ed equilibrata. A colazione mangiava un cornetto, cappuccino e spremuta d’arancia, mentre lo spuntino di metà mattina consisteva in un pezzo di pizza. A pranzo primo, secondo e contorno: questa era la sua alimentazione.

Per lei, è entrata in gioco la bioterapia nutrizionale

Ma c’era qualcosa che non andava, ed ecco che è entrata in gioco la bioterapia nutrizionale: “E’ un metodo messo a punto dalla Dottoressa Domenica Arcari Morini, che utilizza ogni alimento, e i relativi macronutrienti, come “farmaco”, sia per la prevenzione di tutte le malattie non traumatiche, che per raggiungere i propri obiettivi di benessere” – ha spiegato la Casaldi in un’intervista – “Ciò che è importante sottolineare è che non si tratta di una dieta, secondo l’errata accezione di privazione e sacrificio, ma di un metodo di corretta alimentazione. È applicabile a tutti, nessuno escluso. Ogni pasto deve contenere: carboidrati, proteine, fibre e grassi buoni”.

Per la Cipollari è partita con il riordinare i suoi pasti, e fu proprio la stessa showgirl a spiegare, in un’altra intervista, come era stato messo a posto il suo equilibrio alimentare, senza troppe rinunce: “La mattina posso mangiare una fetta di pane bruscato o con della marmellata light o con del burro di mandorle, per lo spuntino della mattina posso scegliere tra lo yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. A pranzo posso mangiare della carne o del pesce, ma prima devo mangiare della verdura, lo spuntino del pomeridiano consiste di sei olive verdi, frutta secca o frutta di stagione. La sera poi di nuovo carne con verdura o pesce”.