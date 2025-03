Pisa, 12 marzo 2025 – Un allarmante rapporto ha rivelato che le aziende sanitarie italiane hanno registrato un incremento del 5,5% negli episodi di aggressione ai danni del personale nel corso dell’ultimo anno. Questo dato non fa che consolidare una tendenza già preoccupante, osservata negli anni precedenti. In media, ogni struttura sanitaria ha subito circa 116 episodi di violenza in dodici mesi.

La giornata contro la violenza sugli operatori sanitari

In occasione della Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere ha presentato a Pisa i risultati di una survey che mette in luce un fenomeno inquietante: il senso di delegittimazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è percepito in modo unanime da tutte le aziende sanitarie italiane. Questo sentimento di sfiducia nei confronti del sistema sanitario potrebbe avere ripercussioni significative non solo sul personale, ma anche sulla qualità delle cure offerte ai pazienti.

Un problema sistemico

La survey ha messo in evidenza come la violenza nei confronti degli operatori sanitari non sia solo un problema isolato, ma un sintomo di una crisi più profonda che affligge il SSN. Le aggressioni, che spaziano da insulti verbali a violenze fisiche, sono frequentemente giustificate da pazienti e familiari come frutto di un sistema che non riesce a rispondere adeguatamente alle loro esigenze. Questo clima di tensione e sfiducia, unito alla crescente pressione sulle strutture sanitarie, rischia di compromettere la qualità dell’assistenza e la sicurezza degli operatori.

Misure urgenti per la sicurezza

Il presidente della Federazione ha sottolineato l’importanza di affrontare questa problematica con urgenza, evidenziando che è fondamentale creare un ambiente di lavoro più sicuro per il personale sanitario. Le misure proposte includono un incremento della formazione per il personale, con particolare attenzione alla gestione dei conflitti e alla prevenzione della violenza, oltre a un potenziamento della sicurezza nelle strutture sanitarie.

Priorità per le istituzioni

Le statistiche presentate a Pisa sono un chiaro segnale che l’attenzione verso la sicurezza degli operatori sanitari deve diventare una priorità per le istituzioni. La violenza contro il personale sanitario non solo danneggia chi lavora in prima linea, ma compromette anche la capacità del sistema di fornire assistenza adeguata ai cittadini.

Riformare il Servizio Sanitario Nazionale

La giornata di oggi rappresenta quindi un’opportunità per riflettere su come il Servizio Sanitario Nazionale possa essere riformato e rinforzato, affinché gli operatori sanitari possano svolgere il loro lavoro in un clima di rispetto e sicurezza, senza timore di aggressioni o violenze.

Ascoltare le richieste degli operatori

In un contesto in cui il SSN è sempre più sotto pressione, è fondamentale che le istituzioni ascoltino le richieste degli operatori e agiscano per garantire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso. La salute degli operatori è strettamente legata alla salute dei pazienti, e solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile invertire questa tendenza preoccupante.