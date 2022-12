Lavoretti di Natale all'uncinetto idee e schemi gratis

Lavoretti di Natale all’uncinetto: 10 idee e schemi gratis

È incredibile quanti lavoretti di Natale all'uncinetto si possano realizzare a partire da un filato e poco altro. In questo articolo troverete ben 10 idee e suggerimenti su dove trovare schemi gratis per creazioni all'uncinetto per tutti i gusti: da Babbo Natale ai fiori natalizi, dalle ghirlande ai fuoriporta, senza dimenticare i segnaposto agli addobbi per l'albero, ideali per decorare la casa sotto le feste.

Fonte immagine: Pexels

Il vasto mondo dei lavoretti di Natale comprende anche quelli all’uncinetto. Se pensate che a farne parte siano solo pigne, lana, pasta & Co., vi sbagliate di grosso. Naturalmente, chi si voglia sbizzarrire con l’uncinetto in vista di Natale 2022 dovrà possedere già un minimo di dimestichezza con tale arte.

Tuttavia, spesso è la motivazione a farci ottenere i migliori risultati. Per cui, anche se non avete mai preso un uncinetto in mano, potreste sorprendervi nel constatare di essere capaci nel portare a compimento una sorprendente creazione mettendo in fila una serie di catenelle, punti bassi, e così via.

Lavoretti di Natale all’uncinetto

Cosa fare all’uncinetto per Natale? La scelta, in questo, così come in diversi altri ambiti, è ampia. Con un filo di cotone potrete dare vita ad un albero di Natale, ad un fuoriporta o dei fiori natalizi all’uncinetto.

Tanto per farvi qualche esempio. Ma le idee sono molte altre, non perdiamo altro tempo. Eccole nel dettaglio con qualche info utile su dove poter trovare schemi gratis per i più bei lavori all’uncinetto natalizi.

Ghirlanda natalizia all’uncinetto

La ghirlanda natalizia all’uncinetto si può ottenere rivestendone una di polistirolo con del cotone. Il suo bello sta nel fatto che lo schema per realizzarla si può adattare seconda della grandezza della sua circonferenza.

Inoltre, si può usare un solo colore o anche due o più, creando magari un motivo natalizio che non passi inosservato. Per completarla potreste applicare dei fiori all’uncinetto come quelli che vi proporremo a breve o con soggetti natalizi come stelle, fiocchi di neve & Co, anche di altri materiali.

Fuoriporta natalizio all’uncinetto

Tra i lavoretti di Natale facili all’uncinetto, in alternativa alla ghirlanda c’è un fuoriporta elegante come questo. Il suo bello è che coniuga la creatività con il riciclo creativo, mettendo insieme dei bicchieri di plastica (la parte superiore, che verrà ritagliata per ottenere degli anelli).

Tutto quello che vi serve è un gomitolo di cotone con pagliuzze dorate o argentate, un uncinetto da 4,5mm, 17 bicchieri in plastica e infine delle forbici con un ago da lana. E, naturalmente, seguire il video tutorial passo passo.

Fiori natalizi all’uncinetto

I fiori natalizi all’uncinetto sono tra i lavoretti che regalano le maggiori soddisfazioni. Un filato acrilico, un uncinetto n.1,9 (o di un numero diverso, basterà adattare il filo) e delle perline sono tutto ciò che vi serve per realizzare quelli che vedete sopra, che risultano essere eleganti quanto basta per andare a completare delle decorazioni a tema o per andare a rendere uniche le vostre confezioni regalo.

Il tutorial è veramente semplicissimo, vi basterà seguire le indicazioni e guardare man mano le immagini per non sbagliare.

Albero di Natale uncinetto facile

Lana, cotone, filati speciali, questo albero di Natale all’uncinetto risulta ottimo per tutta una serie di usi. Per ottenerlo potete creare due strisce lunghe verdi o di diverso colore da incollare su un cono di carta o di polistirolo.

Una volta pronto l’albero non dovrete fare altro che incollare i brillantini, le perline o dei pon pon in miniatura. Quindi, oltre all’uncinetto e al filato scelto, vi serviranno delle forbici e della colla a caldo.

Stella di Natale all’uncinetto

Un tantino più elaborata è la stella di Natale all’uncinetto, che richiede la realizzazione di 3 sezioni di petali oltre che il pistillo e la foglia. Una volta presa la mano diventa molto più semplice, ma se si tratta del vostro primo lavoro potreste incorrere in qualche intoppo.

Nulla di insormontabile, tuttavia, considerato come seguendo il tutorial non dovreste avere particolari difficoltà potendo stoppare le immagini in qualsiasi momento in caso in cui qualche passaggio non fosse totalmente chiaro.

Palline di Natale all’uncinetto

Di tutorial che mostrano come realizzare delle palline di Natale all’uncinetto sul web ce ne sono diversi, ma queste hanno decisamente una marcia in più per i loro colori accesi che portano allegria sull’albero. Partite da una pallina di polistirolo da 8 cm di diametro.

Quindi munitevi di due uncinetti, n. 2 e 3, e di tre filati di diverso colore. Il lavoretto consiste nel creare due cerchi, o meglio due metà, che andranno poi cucite insieme con un punto bassissimo. Se non avete troppo tempo ma avete in casa dei centrini vi suggeriamo un’idea furba: quella di usare questi ultimi per rivestire la pallina. Semplice, veloce e zero stress.

Addobbi albero di Natale uncinetto

Cosa fare all’uncinetto per Natale di più adatto degli addobbi per l’albero? Piccoli come sono non richiedono troppo tempo, regalano grandi soddisfazioni e sono talmente versatili da poter trovare spazio anche in altre decorazioni per la casa.

Seguendo le immagini che trovate sopra potrete ottenere ghirlande, alberi e stelle, ma i soggetti sono veramente tanti altri, vi basterà digitare il nome di quello che volete riprodurre nella barra di ricerca di Youtube per trovare il tutorial per gli addobbi per l’albero di Natale all’uncinetto che faccia per voi.

Ai soggetti ottenuti dovrete applicare un elastico o un laccetto per fare in modo che siano più semplici da appendere. Oppure farlo direttamente con l’uncinetto, già che ci siete, come se fosse un prolungamento della creazione.

Segnaposti natalizi all’uncinetto

Che ne dite di impreziosire la tavola con dei segnaposti natalizi come questi? Si realizzano piuttosto velocemente a partire dalle catenelle che vengono lavorate con un punto basso e chiuse con un punto bassissimo.

Ottenute delle striscioline, si possono poi “infilzare” su degli spiedi in legno e completare con tappi in sughero e perline in legno. Ovviamente potete scegliere i colori di filato che preferite. Sia lana che cotone, a seconda dei vostri gusti e del risultato che volete ottenere.

Sottobicchieri natalizi uncinetto

Restando in tema tavola di Natale potete anche pensare di creare dei sottobicchieri all’uncinetto. In questo caso, se siete già appassionate/i di uncinetto non avrete alcuna difficoltà dato che, a conti fatti, si tratta pur sempre di centrini in miniatura.

Per renderli più sofisticati e adatti ad una mise en place festiva potrete applicare lungo i bordi delle perline argentate o dorate a vostro piacimento. Se una cosa è certa è che non passeranno di certo inosservati.

Babbo Natale all’uncinetto

Non potevamo non concludere la nostra sfilza di proposte con un simpatico Babbo Natale all’uncinetto. Protagonista assoluto delle feste, non sarebbe veramente Natale senza il suo rassicurante faccione in casa.

Ed allora, per crearlo procuratevi del filato e naturalmente l’uncinetto, quindi seguite passo passo le istruzioni riportate nel tutorial la cui esecuzione non vi porterà via troppo tempo.

Una volta completato la faccia di Babbo Natale potrete procedere con i dettagli, ossia il naso e gli occhietti adesivi, che potete reperire presso i negozi specializzati nel fai da te o anche online, presso un qualsiasi e-commerce.

Dove trovare schemi uncinetto gratis?

Fortunatamente i siti sui quali potete trovare degli schemi uncinetto gratis sono diversi e di varia tipologia. Su questi potrete trovare risorse utili ed a costo zero per ottenere lavoretti natalizi e non con i filati. Comprese idee regalo quali cappelli e guanti.

Rappresentano inoltre una fonte di ispirazione anche se vi chiedete come fare lavoretti di Natale con la lana. Oltre a poter sbirciare su Pinterest, anche YouTube è un’ottima fonte di schemi gratuiti. Così come siti quali Lovecrafts o Hobii.it.