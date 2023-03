Festa del papà: storia e 7 curiosità sulla ricorrenza

In occasione della Festa del papà 2023, facciamo un giro intorno al mondo, partendo dall’Italia e arrivando fino in Thailandia, passando per Russia, Messico e Germania. Un viaggio per vedere come si celebra questa speciale giornata dedicata ai papà e alle figure paterne della nostra vita.

Fonte immagine: Pexels

In Italia e in tanti altri Paesi del mondo, oggi si celebra la Festa del papà, un giorno speciale dedicato a una delle persone più importanti e significative della nostra vita, il nostro papà o la nostra figura paterna.

Molto probabilmente saprai già che questa ricorrenza coincide con la Festa di San Giuseppe, come saprai anche che le zeppole di San Giuseppe sono il dolce che più di tutti simboleggia questa giornata, perlomeno in Italia.

Ma sai qual è l’origine della festa del papà? E quando viene celebrata questa ricorrenza in Paesi come Francia, America o Thailandia? Mentre ci prepariamo a gustare zeppole e altri dolci tipici insieme alla nostra famiglia, abbiamo pensato di ripercorrere insieme le origini della festa di San Giuseppe o “festa del papà”.

Per i più curiosi, vedremo come si celebra questa giornata negli altri Paesi del mondo. I buongustai, invece, scopriranno quali sono le tradizioni più golose per festeggiare questo giorno.

Le celebrazioni tradizionali di alcuni Paesi ti sorprenderanno. Ma andiamo con ordine, vedendo perché proprio il 19 marzo è la Festa del papà e cosa c’entra questa ricorrenza con la figura di San Giuseppe.

7 curiosità sulla Festa del papà nel mondo

Fonte: Pexels

Diamo uno sguardo ad alcune curiosità e tradizioni per la festa del papà, ma anche come si celebra questa ricorrenza in giro per il mondo.

Quando è stata inventata la festa del papà?

La ricorrenza che celebriamo oggi in Italia affonda le radici in tempi molto antichi.

Sin dal Medioevo, infatti, nella tradizione cattolica i padri venivano celebrati proprio il 19 Marzo, una data che simboleggia il legame con San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Proprio San Giuseppe, infatti, è da sempre celebrato come protettore dei padri di famiglia, una figura paterna benevola e il patrono della Chiesa universale.

Quando è stata abolita la festa del 19 marzo?

Probabilmente non lo sapevi, ma fino al 1976 in Italia la festa del papà, o per meglio dire, la Festa dedicata a San Giuseppe, era considerata un giorno festivo.

Tuttavia, nel 1977 si decise di eliminare questa festività. Ecco perché oggi la ricorrenza cade in un normale giorno lavorativo o scolastico.

Attualmente la ricorrenza è considerata un giorno festivo in alcune parti della Spagna, in Lituania, in Estonia e in altri Paesi del mondo.

Non tutti i Paesi festeggiano i papà il 19 Marzo

Fonte: Pexels

Se nei Paesi con un retaggio cattolico la Festa dedicata alla paternità cade nel giorno di San Giuseppe, non possiamo dire lo stesso per altri Stati del mondo.

In realtà non esiste una data unica per tutti. Ad esempio, la festa del papà in Francia si festeggia nel mese di Giugno, mentre in Russia ricorre il 23 Febbraio.

Come l’Italia, anche la Spagna festeggia l’El Día del Padre il 19 Marzo. Se invece ti stai domandando quand’è la festa del papà in America, la data cade la terza domenica di Giugno, ma di questa particolare ricorrenza ne riparleremo meglio più avanti.

La “Festa dei difensori della patria” in Russia

Diversamente dall’Italia, in Russia la “festa del papà” assume un aspetto patriottico. Ad essere celebrati, infatti, sono gli uomini per il loro ruolo di difensori del Paese.

La festa, che ricorre il 23 Febbraio di ogni anno, prende il nome di “Festa dei difensori della patria”.

Come potrai immaginare, in questo caso si esalta maggiormente l’aspetto patriottico dell’uomo, impegnato nella difesa del Paese. Di solito la ricorrenza si celebra con delle parate delle forze armate.

Nel 2021 è stata introdotta una festività che dovrebbe somigliare a quella che si celebra negli altri Paesi, che ricorre la terza domenica di ottobre.

Fiori di canna per onorare i padri in Thailandia

In Thailandia, questa festività coincide – non a caso – con il compleanno del defunto Re Rama IX, ossia il 5 dicembre di ogni anno. Rama è considerato il padre della Nazione.

In questa occasione figli e nipoti donano un fiore di canna ai propri padri e nonni, in segno di rispetto e virilità.

Nel Paese, sia la festa del papà che quella della mamma, che si celebra il 12 Agosto, in occasione del compleanno della regina Sirikit, sono considerati festa nazionale.

Il Father’s day in America

Fonte: Pexels

Come promesso, diamo uno sguardo anche alla tradizionale festa del papà negli Stati Uniti, il Father’s day. Nel Paese, questa celebrazione è stata introdotta relativamente di recente.

Si racconta che la festa del papà sia stata istituita nel 1910, per desiderio di Sonora Smart Dood, una donna che si impegno per far sì che venisse riconosciuto un intero giorno da dedicare ai papà.

Secondo la storia, la donna sarebbe stata la figlia di un padre rimasto vedovo. La moglie era morta prematuramente, così l’uomo dovette crescere i suoi figli da solo, affrontando molti sacrifici.

Un giorno, mentre ascoltava un sermone sulla Festa della mamma in Chiesa, Samara iniziò a pensare che sarebbe stato giusto che anche i padri avessero un giorno di festeggiamenti.

Sonora si impegnò per fare in modo che ciò accadesse. Di lì a poco, il 19 Giugno venne riconosciuto come il primo giorno della Festa del Papà in America, un giorno non casuale, dal momento che il suo papà avrebbe festeggiato il compleanno proprio in quella data.

Come si festeggia la festa del papà nel mondo?

Abbiamo già visto come si festeggia questa ricorrenza in alcuni Paesi, come la Russia o la Thailandia, ma cosa si fa per la festa del papà negli altri angoli del mondo?

In America, come forse avrai visto nei film o nelle serie Tv, il Father’s day è dedicato al tempo in famiglia, ma non solo. Non è raro che in questa data i padri seguano partite in Tv, ma non mancano anche i barbecue o altre attività.

In Messico, dove la festa ricorre la terza domenica di giugno, si organizzano feste, balli e canti, ma non mancano il buon cibo e i regali.

Il Vatertag, ossia la festa dedicata ai papà in Germania, si celebra in una maniera un tantino diversa rispetto a quanto visto fino ad ora.

In questa giornata, gli uomini salgono a bordo di piccoli carri pieni di birra, vino e cibi tradizionali. Essi approfittano dell’occasione per ubriacarsi.

Durante questa giornata, il rischio di incidenti stradali è sempre molto elevato, infatti le forze dell’ordine sono in guardia.

Festa del papà in Italia fra dolci e tradizione

Fonte: Pexels

E se in Germania spopola l’alcol per celebrare la Festa del papà, in Italia a farla da padrone sono i dolci e pasticcini.

Da Roma a Catania, dalla Campania al Trentino, i dolci tipici italiani sono decine, forse centinaia, e vale “la pena” assaggiarli tutti. Quando arriva la Festa del papà, poi, come fare a resistere alle zeppole di San Giuseppe o alle zeppole siciliane?

E questi sono solo due dei tanti dolci tipici da gustare in questo giorno dell’anno.

La Toscana e l’Umbria offrono tutta la loro dolcezza con delle frittelle di riso tradizionali, aromatizzate con liquore e spezie. In Molise, possiamo gustare il calzone, o cavezone di San Giuseppe, un dolce di pasta sfoglia fritto farcito con ripieno di ceci, miele, cedro e vaniglia.

Oltre alle zeppole di riso, in Sicilia possiamo assaporare i classici “Sfinci di San Giuseppe”. Salendo più su per lo “stivale”, possiamo fare tappa a Bologna, dove gusteremo delle buonissime raviole bolognesi di San Giuseppe, una delizia a base di frolla e mostarda bolognese. Un tempo potevamo gustare questo dolce solo il 19 Marzo, ma oggi è disponibile tutto l’anno.

Ti abbiamo fatto venire fame, vero? Allora dai un’occhiata a queste 5 specialità per la festa del papà, dopo mettiti ai fornelli per celebrare con gusto questa speciale giornata.