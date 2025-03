Nel 2025, i pazienti affetti da **melanoma** e **carcinoma polmonare** in fase precoce possono sperare in un aumento delle **guarigioni** grazie all’**immunoterapia**. L’**Agenzia Italiana del Farmaco** (AIFA) ha recentemente ampliato la **rimborsabilità** del farmaco nivolumab, rendendolo disponibile in **monoterapia** per il trattamento **adiuvante**, ovvero post-operatorio, per adulti con **melanoma** in stadio **IIB** o **IIC** che hanno subito una **resezione** completa. Anche nel contesto del **tumore al polmone**, l’**immunoterapia** ha dimostrato di poter incrementare le possibilità di **guarigione**.

Risultati promettenti per il melanoma

Il via libera per l’uso di nivolumab nel trattamento del **melanoma** è supportato dai risultati dello studio CheckMate -76k. In questo studio, il farmaco ha mostrato un significativo **beneficio** a lungo termine nel trattamento **adiuvante**, con una **sopravvivenza** libera da **recidiva** del **71%** a tre anni e una **riduzione** del rischio di **recidiva** del **38%**. Inoltre, i dati indicano che la **sopravvivenza** libera da **metastasi** a distanza è notevolmente migliorata con nivolumab, raggiungendo un tasso del **79%** a **36 mesi**. AIFA ha inoltre approvato la **rimborsabilità** di nivolumab in combinazione con **chemioterapia** a base di **platino** per il trattamento **neoadiuvante** del **carcinoma polmonare** non a piccole cellule (**NSCLC**) resecabile, particolarmente in pazienti ad alto rischio di **recidiva** e con espressione tumorale di **PD-L1**.

Successo della combinazione nivolumab e chemioterapia

Nello studio CheckMate -816, il **79%** dei pazienti trattati con la combinazione di nivolumab e **chemioterapia** **neoadiuvante** era vivo a **quattro anni**, rispetto al **62%** di chi aveva ricevuto solo **chemioterapia**. Nel **2024**, in **Italia**, si sono registrati quasi **13.000** nuovi casi di **melanoma**. **Paolo Ascierto**, Direttore dell’Unità di **Oncologia Melanoma** all’**Istituto Tumori ‘Pascale’** di **Napoli**, ha sottolineato che i pazienti con **melanoma** in stadio **IIB** e **IIC** presentano un elevato rischio di **recidiva**, con circa un terzo di loro che affronta una ripresa della **malattia** entro cinque anni dall’intervento **chirurgico**. I risultati dello studio CheckMate -76K rappresentano un progresso significativo, considerando che nivolumab è già disponibile per i pazienti in stadio **III** e **IV** resecato.

Prospettive per il tumore del polmone

L’approvazione di AIFA permette di anticipare ulteriormente l’uso dell’**immunoterapia**, che ha già dimostrato una notevole **efficacia** nella **malattia** metastatica, con circa il **50%** dei pazienti in vita a dieci anni. L’introduzione dell’**immunoterapia** in stadi più precoci, come **IIB** e **IIC**, non solo riduce il rischio di **recidiva**, ma potrebbe anche aumentare il numero di pazienti completamente **guariti**. La terapia **adiuvante** con nivolumab ha una durata di un anno. Per quanto riguarda il **carcinoma polmonare**, nel **2024** sono state stimate quasi **45.000** nuove diagnosi, rendendolo la terza **neoplasia** più comune dopo quelle della **mammella** e del **colon-retto**.

Impatto clinico e benefici per i pazienti

Il **carcinoma polmonare** non a piccole cellule (**NSCLC**) rappresenta circa l’**85%** di tutti i casi di **tumore polmonare**. **Francesco Grossi**, Professore Ordinario di **Oncologia Medica** all’**Università degli Studi dell’Insubria** di **Varese**, ha evidenziato come il trattamento **immunoterapico** precoce abbia portato a tassi di **sopravvivenza** libera da **eventi** a **quattro anni** superiori nel gruppo trattato con nivolumab e **chemioterapia** **neoadiuvante**, rispetto a chi ha ricevuto solo **chemioterapia**. Con un tasso di **sopravvivenza** del **79%** a **quattro anni**, l’introduzione di questa opzione terapeutica in **Italia** offre una strategia innovativa, capace di migliorare gli **esiti clinici** e di aumentare il numero di pazienti che possono beneficiare di interventi **chirurgici** potenzialmente **curativi**.