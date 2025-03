Ci hanno sempre detto che il bicarbonato, in abbinamento a ingredienti quali il limone o l’aceto, è il miglior ingrediente pulente mai esistito.

Ma siamo certi che sia proprio così? A quanto pare non vale per tutti gli oggetti che possiamo andare a pulire. Sì perché c’è un elenco di cose he non possono essere nemmeno sfiorate dalla potenza pulitrice del bicarbonato.

Vediamo insieme quali sono e per quale motivo non possono esser puliti con questo prodotto del tutto naturale e adatto “quasi” a tutte le superfici.

Bicarbonato: è sempre utile?

Diciamoci la verità: chi è che non ha in casa il bicarbonato e, allo stesso tempo, chi è che non lo utilizza, al di là della cucina vera e propria, anche per pulizie di casa. Sì, perchè si tratta di un prodotto economico, che facilmente troviamo in casa e che ha mille usi e proprietà. Ma c’è da specificare che, al di là di questo, non può essere utilizzato su tutte le superfici.

Può sembrare strano ma è così. La sua forza pulitrice non è adatta a tutte le superfici, specie quelle che sono più delicate. Esiste un vero e proprio elenco di prodotti che non possono essere puliti con il bicarbonato, neanche se questi è in abbinamento con altri prodotti. Quali sono? Vediamo insieme.

In primis i bicchieri e gli specchi: il bicarbonato ha una forza pulitrice abrasiva e, proprio sulle superfici in vetro, può graffiare. Per questo motivo, se non vuoi usare prodotti chimici, allora è meglio l’aceto. Dall’altro lato, tutti i prodotti che sono in alluminio: se usiamo il bicarbonato per pulire le pentole va bene, ma è bene risciacquare subito dopo, perché i graffi sono sempre dietro l’angolo.

Alcuni oggetti che non possono esser puliti

I mobili in legno: anche per la loro pulizia bisogna avere una certa cura e essere maniacali. Lo abbiamo detto all’inizio: il bicarbonato ha un potere abrasivo.

Per questo la rovina del mobile è sempre lì accanto. Ma anche i prodotti in argento non possono essere puliti con il bicarbonato. Anche se immergere questi prodotti in acqua e bicarbonato li fa tornare subito lucenti, questo mix può far perdere la patina esterna ai prodotti.

Il marmo: il bicarbonato non deve mai essere usato su questo oggetto perché anche se con il passare del tempo, si danneggerà lo strato protettivo più esterno. In ultimo, il piano cottura in ceramica: con l’uso del bicarbonato si graffia facilmente e, anche in questo caso, per la sua pulizia è meglio usare l’aceto.