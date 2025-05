Negli ultimi anni, l’uso delle targhe fantasma ha registrato un aumento preoccupante in Italia. Ma cosa sono?

Questi dispositivi, progettati per rendere le targhe automobilistiche invisibili agli autovelox e alle zone a traffico limitato (Ztl), pongono una vera sfida per le autorità competenti in materia di sicurezza stradale e gestione del traffico urbano.

Le targhe fantasma sono dispositivi che, attraverso l’uso di tecnologie sofisticate come pellicole speciali o vernici particolari, rendono le targhe dei veicoli invisibili agli scanner utilizzati per rilevare le infrazioni stradali. Questo strumento può essere applicato a qualsiasi tipo di veicolo, dalle automobili alle moto, ed è particolarmente attraente per coloro che desiderano eludere il controllo delle autorità.

Il principio di funzionamento è piuttosto semplice: la pellicola o la vernice interagiscono con la luce in modo tale da rendere la targa non leggibile dai dispositivi elettronici, come le telecamere degli autovelox o quelle utilizzate per monitorare le Ztl. Anche se il conducente non è consapevole dei rischi legali, il vantaggio immediato di poter circolare senza paura di multe o sanzioni è molto allettante.

La diffusione delle targhe fantasma

Negli ultimi anni, la diffusione di queste targhe è aumentata, soprattutto tra coloro che cercano di evitare il pagamento di multe per eccesso di velocità o per accesso non autorizzato in zone a traffico limitato. Le vendite di queste pellicole e vernici si sono impennate, con molti venditori che operano online e offrono prodotti a prezzi accessibili. Questo ha portato a una crescente preoccupazione tra le autorità locali e nazionali, che si trovano a fronteggiare non solo un aumento delle infrazioni stradali, ma anche una diminuzione della sicurezza urbana.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e le operazioni di monitoraggio, cercando di individuare i veicoli che utilizzano queste targhe illegali. Tuttavia, la loro natura invisibile rende difficile la loro identificazione, creando un vero e proprio gioco del gatto e del topo tra i conducenti disonesti e le autorità.

Utilizzare targhe fantasma è illegale in Italia e comporta sanzioni severe. Secondo il Codice della Strada, la manomissione o l’occultamento della targa è un reato punito con multe che possono arrivare fino a 3.000 euro, oltre alla sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, se un veicolo con targa fantasma commette un’infrazione, il proprietario potrebbe affrontare ulteriori difficoltà nel dimostrare la propria posizione legale e nell’evitare le conseguenze delle infrazioni.

Le autorità hanno anche avviato campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini sui rischi legati all’uso di queste targhe. È fondamentale che i conducenti comprendano che, al di là delle sanzioni economiche, l’uso di targhe fantasma mette a repentaglio la sicurezza stradale e aumenta il rischio di incidenti.

Impatti sulla sicurezza stradale

Il problema delle targhe fantasma va oltre le sole questioni legali e finanziarie. Questi dispositivi hanno un impatto diretto sulla sicurezza stradale. I veicoli che circolano con targhe invisibili possono facilmente superare i limiti di velocità senza essere rilevati, creando situazioni di pericolo e sfuggendo a controlli che servono a mantenere l’ordine e la sicurezza nelle strade.

Inoltre, l’uso di targhe fantasma alimenta un clima di impunità tra i conducenti. Se gli automobilisti credono di poter eludere le sanzioni, potrebbero essere più propensi a adottare comportamenti imprudenti, come l’eccesso di velocità o l’uso del cellulare alla guida, aumentando ulteriormente il rischio di incidenti stradali.