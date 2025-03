Un’iniziativa significativa ha preso vita nel 2025, con la creazione della Fondazione “Il sole non tramonta mai”, dedicata alla memoria di Federico Giallatini, un giovane di 23 anni tragicamente scomparso nel 2022 in un incidente stradale mentre si recava all’Università. I genitori di Federico, Francesca e Massimo, hanno deciso di fondare questa organizzazione con l’intento di trasformare il loro profondo dolore in un messaggio di amore e altruismo, continuando l’opera di aiuto verso chi si trova in difficoltà, proprio come faceva il loro amato figlio.

Un progetto di speranza

La Fondazione è stata concepita per portare aiuti concreti a chi ne ha più bisogno. I primi interventi sono già in fase di attuazione e prevedono l’invio di farmaci, attrezzature mediche e materiale scolastico a Kalubi, un remoto villaggio situato nella regione di Kongola in Namibia. Qui, l’organizzazione umanitaria Adra Italia è già attiva e pronta a collaborare con la Fondazione per garantire un supporto efficace. “Vogliamo onorare la memoria di Federico con azioni che possano realmente fare la differenza,” afferma Francesca, sottolineando l’importanza di unire le forze per affrontare le sfide quotidiane di comunità svantaggiate.

Un’eredità di altruismo

Federico Giallatini, studente di Ingegneria meccanica e aspirante membro della Guardia di Finanza, era noto per il suo spirito altruista e per la sua dedizione verso gli altri. Durante i fine settimana, si dedicava a consegnare pizze a domicilio, non solo per guadagnare qualche soldo, ma anche per essere vicino alla gente. “Era un ragazzo normale, ma con un cuore speciale,” racconta la madre. “Non si girava mai dall’altra parte; ogni giorno cercava di aiutare chi aveva bisogno, lasciando anche colazioni pagate al bar per chi non poteva permettersele.” Questa eredità di generosità è ciò che Francesca e Massimo desiderano perpetuare attraverso la Fondazione.

Progetti futuri e sostegno

Nonostante la Fondazione sia ancora agli albori, i genitori di Federico hanno già in mente diversi progetti ambiziosi. Oltre agli aiuti immediati, l’obiettivo a lungo termine è quello di costruire una scuola e un presidio sanitario di primo soccorso a Kalubi. “In un paese dove manca tutto, vogliamo creare un luogo dove la gente possa ricevere assistenza e istruzione,” spiega Francesca. La Fondazione cerca il sostegno di chiunque voglia contribuire, invitando a donare anche piccole somme che, sommate, possono avere un grande impatto. “Come dice un proverbio africano, tante formiche insieme possono annientare un elefante,” aggiunge Francesca, sottolineando il potere della solidarietà collettiva.

La Fondazione “Il sole non tramonta mai” rappresenta un faro di speranza. “Dal nostro dolore è emersa la volontà di trasformare la memoria di Federico in un messaggio di solidarietà,” conclude Francesca. “Vogliamo continuare a dare voce a Federico e a realizzare progetti che possano portare luce e aiuto a chi ne ha più bisogno.” Questo spirito di altruismo e comunità è ciò che guida la Fondazione, con l’intento di creare un futuro migliore per tutti.