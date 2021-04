Dieta del minestrone, menu settimanale bruciagrassi

La dieta del minestrone, menu settimanale e schema per perdere 5 kg in sette giorni: ingredienti della ricetta originale.

La dieta del minestrone è una delle diete che almeno una volta nella vita tutti provano, perché funziona, è semplice da seguire e permette di perdere 5 Kg in 7 sette giorni. Se prolungata di poco la riduzione del peso può arrivare anche a 7 o 8 Kg.

È indicato seguire la dieta del minestrone per almeno sette giorni. Lo schema è ripetibile anche per la settimana successiva, ma bisogna prestare attenzione a non andare oltre, perché è ipoproteica e non è equilibrata.

Oltre al grasso si perdono anche muscoli, a causa dello scarso apporto di proteine all’interno della dieta del minestrone. Bruciagrassi e disintossicante, è consigliata a coloro che sono in sovrappeso in quanto ha un’azione dimagrante e permette un riequilibrio di zuccheri e grassi nel sangue.

Calorie minestrone e ingredienti

Le calorie del minestrone sono variabili, in funzione di quelli che sono ingredienti e ricetta del piatto. In media trovano posto nel minestrone circa 35-50 calorie: maggiore ad esempio sarà la quantità di legumi e più alto sarà il livello calorico raggiunto.

Quando si parla di dieta del minestrone, ingredienti come carote, sedano, pomodori, cipolle rosse e zucchine sono considerati la base portante della ricetta originale. A questo normalmente si aggiungono broccoli, patate, fagioli borlotti e piselli.

Dieta del minestrone funziona, ecco come

I primi giorni della dieta del minestrone sono i più pesanti, ma anche i più importanti per perdere peso. L’azione disintossicante può provocare alcuni fastidi come mal di testa o diuresi abbondante, per tale motivo è consigliato iniziarla durante il week-end (quando si è genericamente liberi da impegni). Come sempre per ogni dieta va bevuto almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, aiutando il corpo a eliminare le tossine e disintossicarsi.

Per verificare i risultati ottenuti ci si deve pesare il primo giorno in cui la si segue, e poi al quarto giorno, dove dovremmo aver già buttato giù due o tre Kg. Attenzione perché se ne abbiamo persi di più a questo punto, significa che le Kcal che abbiamo introdotto sono troppo poche e dunque è bene mangiare, ad esempio, un paio di fette biscottate a colazione o comunque arricchire di un po’ i pasti con pasta o riso integrale. Se la dieta del minestrone funziona, al settimo giorno dovremmo aver perso circa cinque chili.

Dieta del minestrone: schema e menu settimanale completo

Il minestrone si può mangiare sempre e, ove segnalato, le dosi degli alimenti si devono rispettare scrupolosamente. Le quantità segnalate nell’esempio di dieta del minestrone o menu settimanale proposto qui di seguito si riferiscono ai cibi crudi, dunque il peso degli alimenti va controllato prima dell’eventuale cottura.

Primo giorno

Colazione: caffè o tè; mele e pere

Spuntino: succo di frutta non zuccherato

Pranzo: minestrone; mele

Merenda: succo di frutta non zuccherato

Cena: minestrone; pere

Variante: le mele e le pere previste possono essere sostituite da frutta a scelta, escluse uva e banane, che può essere anche cotta o in scatola senza zuccheri aggiunti.

Secondo giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: minestrone; bietole e cicoria o indivia e broccoletti cotti oppure radicchio verde

Merenda: tè o caffè

Cena: minestrone; 200 g di patate lesse con 10 g di burro

Variante: le patate con il burro possono essere sostituite da 350 a di funghi cucinati con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva.

Terzo giorno

Colazione: tè o caffè; pere e ananas

Spuntino: succo di frutta senza zucchero

Pranzo: minestrone; carote e carciofi crudi o cotti

Merenda: succo di frutta senza zucchero

Cena: minestrone; peperoni, melanzane e zucchine alla griglia

Variante: le pere e l’ananas della colazione possono essere sostituite da frutta a scelta (escluse uva e banane), che può essere anche cotta o in scatola senza zuccheri aggiunti.

Quarto giorno

Colazione: cappuccino preparato con 200 ml di latte scremato; banane

Spuntino: tè o caffè

Pranzo: 200 g di yogurt magro; una banana

Merenda: tè

Cena: minestrone; un frappé preparato con 200 ml di latte e una banana

Variante: i 200 g di yogurt del pranzo possono essere sostituiti da 150 g di ricotta o da 120 g di mozzarella o di gorgonzola o di caciotta.

Quinto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: 300 g di pesce al vapore (merluzzo, sogliola, nasello); pomodori

Merenda: tè

Cena: minestrone; 200 g di pesce alla griglia (orata, spigola, rombo)

Varianti: a pranzo i 300 g di pesce alla griglia possono essere sostituiti da 300 g di calamari o seppie alla griglia; a cena i 300 g di pesce alla griglia si possono sostituire con 150 g di tonno al naturale o con 100 g di salmone affumicato

Sesto giorno

Colazione: caffè

Spuntino: tè

Pranzo: una o 2 bistecche di vitellone o manzo alla griglia; zucchine e finocchi al vapore

Merenda: tè

Cena: minestrone; 300-400 g di pollo arrosto senza pelle

Variante: a cena al posto del pollo arrosto si possono mangiare 250 g di tacchino arrosto.

Settimo giorno

Colazione: caffè

Spuntino: succo di frutta senza zucchero

Pranzo: 150 g di riso integrale con verdure a piacere; asparagi, cipolle e carote al vapore

Merenda: succo di frutta senza zucchero

Cena: minestrone; barbabietole e cetrioli

Varianti: a colazione si possono aggiungere 2 fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata senza zucchero.

Dieta del minestrone: mantenimento

Nella fase di mantenimento di questa dieta vanno reintrodotti a poco a poco i carboidrati e le proteine. Si raccomanda inoltre di mangiare molta frutta e verdura, così da fare il pieno di vitamine, sali minerali e fibre alimentari, queste ultime utili anche a stimolare il senso di sazietà.