Semaglutide per dimagrire, funziona?

La semaglutide è una molecola presente all'interno di un farmaco che appartiene al gruppo degli ‘agonisti del recettore del GLP-1 (glucagon like peptide-1)’. In Italia si usa per il trattamento del diabete di tipo 2, quando dieta e attività fisica, ma anche farmaci anti diabete, non funzionano adeguatamente. Negli USA e in Europa è già stato approvato anche per il trattamento dell'obesità, visto che, in associazione a dieta sana e sport, può far perdere il 15% del peso ponderale.

La semaglutide è una molecola presente all’interno di un farmaco che appartiene al gruppo degli ‘agonisti del recettore del GLP-1 (glucagon like peptide-1)’. Si usa per il trattamento del diabete di tipo 2, agendo come regolatore dell’appetito e del senso di fame. Scopriamo insieme cos’è nel dettaglio, chi può assumere questo farmaco e, soprattutto, se la semaglutide per dimagrire funziona e quando viene usato in pazienti in sovrappeso o in condizione di obesità (sempre previa prescrizione del medico curante, ovviamente).

Cos’è la semaglutide

La semaglutide è un principio attivo che si usa per il trattamento del diabete. Appartiene al gruppo degli analoghi del peptide-1 simil-glucagone (GLP-1). In Italia è presente in medicinali per uso parenterale (soluzione iniettabile in penna preriempita) e per uso orale (compresse). I nomi commerciali sono Ozempic® e Rybelsus®. Si tratta di farmaci che vanno assunti solo ed esclusivamente previa prescrizione del medico, con ricetta medica ripetibile. Sono farmaci di fascia A: il costo è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) solo in caso di trattamento per il diabete, però.

Come funziona la semaglutide

La semaglutide si usa nei pazienti con più di 18 anni con diagnosi di diabete di tipo 2, nei casi in cui la dieta e l’esercizio fisico non aiutino a tenere sotto controllo la malattia. Si può usare anche in associazione ad altri farmaci per il diabete. Comunque, la dieta va sempre continuata, così come l’attività sportiva consigliata dal medico per curare la patologia e tenere bassa la glicemia nel sangue. Il farmaco agisce sul senso di sazietà e aiuta non solo a contrastare il diabete nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di questo tipo.

Oltre a questo, il farmaco è in grado di aiutare a perdere peso, fino al 15% di calo ponderale, in associazione a una dieta sana e ad un po’ di attività fisica. A oggi, però, il farmaco non è stato ancora approvato in Italia per il trattamento dell’obesità. Ha già ricevuto, però, l’ok dalla Fda statunitense nel giugno 2021 e in Europa dalla European Medicine Agency (Ema) nel gennaio 2022.

Perché la semaglutide per dimagrire funziona

Come confermato da Fondazione Veronesi, il farmaco, già noto in Italia per il trattamento del diabete di tipo 2, si può usare ad alto dosaggio nei pazienti con obesità, per consentire una perdita di peso importante. Circa il 20% del peso corporeo iniziale. Luca Busetto, professore associato di medicina interna all’Università di Padova e presidente della Società Italiana dell’Obesità, cita uno studio pubblicato su Nature Medicine in cui emerge che la semaglutide aiuta a far perdere peso in modo consistente, con risultati che si possono mantenere facilmente nel tempo. Inoltre, il calo di peso ha molti benefici, come la riduzione di pressione e glicemia, il miglioramento dei valori lipidici, delle performance fisiche, della qualità della vita e del controllo alimentare.

Occhio, però, ai rischi della semaglutide, che non devono essere sottovalutati. Il farmaco è di solito ben tollerato, ma possono manifestarsi effetti collaterali di tipo gastrointestinale (nausea, vomito, costipazione, diarrea) o come un rischio aumentato di calcolosi della colecisti e di casi di pancreatiti lievi.

Fonti: