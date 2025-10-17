ISEE entro i 15 mila euro: spettano una valanga di bonus anche se il CAF non lo dice, quali sono attivi
Nel contesto socioeconomico italiano, il 2025 si conferma un anno cruciale per le famiglie con un (ISEE) entro i 15.000 euro.
Il ruolo dell’ISEE resta centrale nel determinare l’accesso a molteplici bonus e agevolazioni rivolte ai nuclei familiari più vulnerabili.
L’ISEE è uno strumento fondamentale per misurare la condizione economica dei nuclei familiari italiani, tenendo conto di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo. Nel 2025, come negli anni precedenti, la sua compilazione è essenziale per poter richiedere e ottenere accesso alle prestazioni sociali agevolate. L’INPS ha semplificato la procedura di richiesta tramite il Portale Unico ISEE, che privilegia la modalità precompilata, rendendo più agevole la certificazione.
L’ISEE entro i 15.000 euro apre la porta a una vasta gamma di aiuti economici, pensati per sostenere famiglie numerose, persone con basso reddito, anziani e disoccupati. La soglia di 15.000 euro si conferma infatti un parametro chiave nella normativa vigente per beneficiare dei principali bonus sociali.
I principali bonus attivi nel 2025 per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro
Le agevolazioni attive sono molteplici e rispondono a diverse esigenze, dalla spesa alimentare al sostegno psicologico, dall’educazione al pagamento delle utenze. Di seguito i più rilevanti:
- Carta Acquisti: una carta prepagata che accredita 80 euro al mese (40 euro ogni due mesi) per l’acquisto di beni essenziali, destinata a nuclei con redditi bassi e figli piccoli. Dal 2024, la Carta Acquisti è accessibile anche a cittadini tra i 65 e i 70 anni con ISEE non superiore a 8.052,75 euro.
- Bonus bollette: copertura parziale delle spese per luce, gas e acqua. Raggiunge famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, esteso fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli.
- Bonus conto corrente: consente l’apertura e la gestione di un conto corrente gratuito, senza canone né imposta di bollo, per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro o una pensione annua lorda sotto i 18.000 euro.
- Carta Dedicata a Te: eroga 500 euro alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, da utilizzare per beni di prima necessità.
- Bonus psicologo: fino a 1.500 euro per supporto psicologico, riservato a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Attualmente sono in attesa di pubblicazione i dettagli per la richiesta.
- Bonus libri scolastici: contributi o voucher regionali per l’acquisto di libri, con importi variabili tra le Regioni.
- Bonus affitto per morosità incolpevole: sostegno per il pagamento dell’affitto a nuclei con ISEE massimo di circa 7.086 euro, variabile a seconda delle disposizioni regionali.
- Assegno di Inclusione (ADI): misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 6.000 euro annui più integrazione per l’affitto, destinata a famiglie con ISEE sotto 9.360 euro, con obbligo di adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.
- Supporto Formazione e Lavoro: eroga 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi a disoccupati con ISEE inferiore a 6.000 euro.
- Assegno Unico e Universale per figli: contributo economico per ogni figlio a carico fino a 21 anni, con importo variabile in base all’ISEE, esteso anche a famiglie dal settimo mese di gravidanza.
- Esenzione ticket sanitario: diritto all’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro, applicabile a determinate categorie come bambini, anziani, disoccupati e titolari di pensioni minime.
Oltre ai bonus sopra elencati, altre forme di sostegno sono attive o confermate nel 2025, come:
- Bonus asilo nido: fino a 3.000 euro annui per le rette degli asili nido o servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie, disponibile per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.
- Assegno sociale: contributo assistenziale di 534,41 euro mensili (per 13 mensilità), rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate, anche con ISEE entro i limiti previsti.
- Bonus animali domestici: riconfermato nel 2024, destinato ai proprietari di animali d’affezione con ISEE inferiore a 16.215 euro e di età superiore a 65 anni, per sostenere spese veterinarie e farmaci.
- Bonus università: esenzione totale o parziale della tassa di iscrizione per studenti di Atenei pubblici con ISEE non superiore a 30.000 euro, con requisiti specifici stabiliti dalle singole università.
- Assegno di maternità di base: prestazione assistenziale comunale erogata dall’INPS, per cinque mensilità da richiedere entro sei mesi dalla nascita o accoglienza in famiglia, con ISEE massimo di 20.221 euro.
Per accedere a queste prestazioni, la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la successiva certificazione ISEE tramite il portale INPS o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) rimangono procedure imprescindibili.