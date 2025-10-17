Nel contesto socioeconomico italiano, il 2025 si conferma un anno cruciale per le famiglie con un (ISEE) entro i 15.000 euro.

Il ruolo dell’ISEE resta centrale nel determinare l’accesso a molteplici bonus e agevolazioni rivolte ai nuclei familiari più vulnerabili.

L’ISEE è uno strumento fondamentale per misurare la condizione economica dei nuclei familiari italiani, tenendo conto di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari e della composizione del nucleo. Nel 2025, come negli anni precedenti, la sua compilazione è essenziale per poter richiedere e ottenere accesso alle prestazioni sociali agevolate. L’INPS ha semplificato la procedura di richiesta tramite il Portale Unico ISEE, che privilegia la modalità precompilata, rendendo più agevole la certificazione.

L’ISEE entro i 15.000 euro apre la porta a una vasta gamma di aiuti economici, pensati per sostenere famiglie numerose, persone con basso reddito, anziani e disoccupati. La soglia di 15.000 euro si conferma infatti un parametro chiave nella normativa vigente per beneficiare dei principali bonus sociali.

I principali bonus attivi nel 2025 per chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro

Le agevolazioni attive sono molteplici e rispondono a diverse esigenze, dalla spesa alimentare al sostegno psicologico, dall’educazione al pagamento delle utenze. Di seguito i più rilevanti:

Carta Acquisti : una carta prepagata che accredita 80 euro al mese (40 euro ogni due mesi) per l’acquisto di beni essenziali, destinata a nuclei con redditi bassi e figli piccoli. Dal 2024, la Carta Acquisti è accessibile anche a cittadini tra i 65 e i 70 anni con ISEE non superiore a 8.052,75 euro.

: una carta prepagata che accredita 80 euro al mese (40 euro ogni due mesi) per l’acquisto di beni essenziali, destinata a nuclei con redditi bassi e figli piccoli. Dal 2024, la Carta Acquisti è accessibile anche a cittadini tra i 65 e i 70 anni con ISEE non superiore a 8.052,75 euro. Bonus bollette : copertura parziale delle spese per luce, gas e acqua. Raggiunge famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, esteso fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli.

: copertura parziale delle spese per luce, gas e acqua. Raggiunge famiglie con ISEE fino a 9.530 euro, esteso fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli. Bonus conto corrente : consente l’apertura e la gestione di un conto corrente gratuito, senza canone né imposta di bollo, per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro o una pensione annua lorda sotto i 18.000 euro.

: consente l’apertura e la gestione di un conto corrente gratuito, senza canone né imposta di bollo, per chi ha un ISEE inferiore a 11.600 euro o una pensione annua lorda sotto i 18.000 euro. Carta Dedicata a Te : eroga 500 euro alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, da utilizzare per beni di prima necessità.

: eroga 500 euro alle famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro, da utilizzare per beni di prima necessità. Bonus psicologo : fino a 1.500 euro per supporto psicologico, riservato a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Attualmente sono in attesa di pubblicazione i dettagli per la richiesta.

: fino a 1.500 euro per supporto psicologico, riservato a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Attualmente sono in attesa di pubblicazione i dettagli per la richiesta. Bonus libri scolastici : contributi o voucher regionali per l’acquisto di libri, con importi variabili tra le Regioni.

: contributi o voucher regionali per l’acquisto di libri, con importi variabili tra le Regioni. Bonus affitto per morosità incolpevole : sostegno per il pagamento dell’affitto a nuclei con ISEE massimo di circa 7.086 euro, variabile a seconda delle disposizioni regionali.

: sostegno per il pagamento dell’affitto a nuclei con ISEE massimo di circa 7.086 euro, variabile a seconda delle disposizioni regionali. Assegno di Inclusione (ADI) : misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 6.000 euro annui più integrazione per l’affitto, destinata a famiglie con ISEE sotto 9.360 euro, con obbligo di adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

: misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 6.000 euro annui più integrazione per l’affitto, destinata a famiglie con ISEE sotto 9.360 euro, con obbligo di adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Supporto Formazione e Lavoro : eroga 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi a disoccupati con ISEE inferiore a 6.000 euro.

: eroga 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi a disoccupati con ISEE inferiore a 6.000 euro. Assegno Unico e Universale per figli : contributo economico per ogni figlio a carico fino a 21 anni, con importo variabile in base all’ISEE, esteso anche a famiglie dal settimo mese di gravidanza.

: contributo economico per ogni figlio a carico fino a 21 anni, con importo variabile in base all’ISEE, esteso anche a famiglie dal settimo mese di gravidanza. Esenzione ticket sanitario: diritto all’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per nuclei con ISEE inferiore a 15.000 euro, applicabile a determinate categorie come bambini, anziani, disoccupati e titolari di pensioni minime.

Oltre ai bonus sopra elencati, altre forme di sostegno sono attive o confermate nel 2025, come:

Bonus asilo nido : fino a 3.000 euro annui per le rette degli asili nido o servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie, disponibile per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro.

: fino a 3.000 euro annui per le rette degli asili nido o servizi di assistenza domiciliare per minori con patologie, disponibile per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Assegno sociale : contributo assistenziale di 534,41 euro mensili (per 13 mensilità), rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate, anche con ISEE entro i limiti previsti.

: contributo assistenziale di 534,41 euro mensili (per 13 mensilità), rivolto a cittadini in condizioni economiche disagiate, anche con ISEE entro i limiti previsti. Bonus animali domestici : riconfermato nel 2024, destinato ai proprietari di animali d’affezione con ISEE inferiore a 16.215 euro e di età superiore a 65 anni, per sostenere spese veterinarie e farmaci.

: riconfermato nel 2024, destinato ai proprietari di animali d’affezione con ISEE inferiore a 16.215 euro e di età superiore a 65 anni, per sostenere spese veterinarie e farmaci. Bonus università : esenzione totale o parziale della tassa di iscrizione per studenti di Atenei pubblici con ISEE non superiore a 30.000 euro, con requisiti specifici stabiliti dalle singole università.

: esenzione totale o parziale della tassa di iscrizione per studenti di Atenei pubblici con ISEE non superiore a 30.000 euro, con requisiti specifici stabiliti dalle singole università. Assegno di maternità di base: prestazione assistenziale comunale erogata dall’INPS, per cinque mensilità da richiedere entro sei mesi dalla nascita o accoglienza in famiglia, con ISEE massimo di 20.221 euro.

Per accedere a queste prestazioni, la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la successiva certificazione ISEE tramite il portale INPS o i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) rimangono procedure imprescindibili.