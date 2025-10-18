Il ticket sanitario è quell’agevolazione economica e fiscale che permette ai cittadini con determinate patologie di non pagare la prestazione sanitaria che si richiede.

Ci sono, però, determinati codici che il cittadino, quanto il suo medico di base, deve conoscere affinchè la prestazione sia effettivamente gratuita, in base a motivazioni economiche o alla patologia.

Essi sono diversi e, ogni anno, tendono a rinnovarsi e a cambiare. Ci sono, anche per quest’anno, delle importanti novità da conoscere proprio per i ticket sanitari. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ticket sanitario: cosa c’è da sapere

Quando parliamo di ticket sanitario, parliamo di un qualcosa di davvero innovativo per quel che riguarda la sanità del nostro Paese. Avere la possibilità di non pagare determinate prestazioni sanitarie in base alla propria patologia, è segno di civiltà di un paese. Allo stesso tempo, però, il singolo cittadino, quanto il suo medico di base, devono essere a conoscenza di quali sono le regole e le norme da rispettare per quel che riguarda il ticket sanitario.

Per ottenere, infatti, determinate agevolazioni e, in base anche alla propria situazione economica dichiarata dall’ISEE, è necessario avere accesso a determinati codici specifici. Sì, perché il ticket sanitario non è un solo codice, ma ne sono vari, in base anche e soprattutto, come dicevamo all’inizio, alla patologia.

Ci sono alcune caratteristiche che ti permettono anche di non pagarlo proprio il ticket della tua prestazione o della tua visita sanitaria, nel caso in cui hai una determinata età o una fascia di livello specifica dell’ISEE. Ad esempio, sapevi che al compimento dei 65 anni di età si ha diritto all’esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie?

Chi può ottenere l’esenzione e chi no

Ma non è la sola cosa che devi sapere. La richiesta dell’esenzione del ticket, o il ricevere un determinato codice ticket sanitario, deve sempre partire dal tuo medico di base, che cercherà di capire se, in base alle tue patologie, rientri o meno in determinati codici di esenzione.

In generale, l’esenzione è riconosciuta a chi ha una pensione minima o un assegno sociale, a nuclei con redditi inferiori a determinate soglie, ma anche a categorie specifiche tutelate da disposizioni regionali.

Per poter ottenere l’esenzione o il ticket stesso, bisogna presentare la propria documentazione ISEE, insieme a una copia del documento d’identità, al codice fiscale e al modulo ufficiale di richiesta, scaricabile dal portale regionale o disponibile presso gli sportelli ASL. Se si rientra nei criteri, l’esenzione verrà applicata ed ha durata di un anno, sempre rinnovabile ove necessaria.