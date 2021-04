Incentivi auto elettriche: già finiti entro agosto?

Incentivi auto elettriche, si teme esaurimento fondi entro agosto, a lanciare l'allarme un'analisi presentata da Motus-e.

Incentivi auto elettriche già finiti entro il mese di agosto? Questa la prospettiva delineata da Motus-e, la cui analisi prevede un esaurimento anticipato per il Bonus Auto 2021. A giustificarlo l’attuale andamento delle vendite, che in appena tre mesi sembra abbia consumato il 37% dei fondi disponibili per l’acquisto di zero emissioni.

L’esaurimento anzitempo, gli incentivi auto elettriche sono validi formalmente fino al 31 dicembre, del Bonus Auto 2021 rappresenta in realtà un risultato positivo se si guarda alla mobilità sostenibile. Secondo quelli che sono i dati riportati da Motus-e la vendita di veicoli BEV (Battery Electric Vehicle) e di Plug-in (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ha fatto registrare numeri piuttosto interessanti.

Nei primi tre mesi del 2021 sono state vendute in Italia 15.011 auto tra 100% elettriche (BEV) e ibride Plug-in. Un record considerate le circa 30mila vetture vendute complessivamente nel trimestre. Particolarmente incoraggianti i numeri registrati a marzo, con 7.314 veicoli 100% elettrici (7.697 le PHEV) immatricolati nel terzo mese dell’anno.

A primeggiare è ancora Tesla Model 3, con 1.363 unità immatricolate, seguita dalla 500e con 1.054 e dalla smart Fortwo con 759.

Motus-e prevede un 15% finale (per l’intero 2021) di auto elettriche e plug-in rispetto alle immatricolazioni totali. Esprime tuttavia anche alcuni timori relativi proprio al possibile esaurimento anticipato dei fondi del Bonus Auto 2021. Secondo l’analisi c’è il rischio che lo stop agli incentivi per le auto elettriche generi un più generale blocco degli acquisti di tali vetture.

Un rischio per questo segmento di mercato automotive, affermano gli analisti di Motus-e, che deve ancora molto del suo successo agli incentivi statali a supporto della mobilità sostenibile.

Fonte: Adnkronos