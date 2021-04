Auto elettriche: Tesla Model 3 la più venduta a marzo

Auto elettriche, la Tesla Model 3 è la più venduta nel mese di marzo: crescono anche le immatricolazioni di vetture ibride e plug-in.

Il mercato delle auto elettriche in Italia continua a dimostrare tutto il suo potenziale e, con la chiusura di marzo, viene eletto anche il primo vincitore della primavera. Si tratta di Tesla che, con la sua Model 3, ha sbaragliato tutta la concorrenza in termini di vendite. È quanto dimostrano gli ultimi dati resi disponibili da Unrae, in relazione alle immatricolazioni dell’ultimo mese.

Il settore delle automobili tradizionali è ancora in crisi, dopo un 2020 davvero complesso, anche a causa della pandemia da coronavirus. Me elettriche, ibride e plug-in segnano invece dati in controtendenza, rivelandosi come le preferite dagli italiani.

Immatricolazioni a marzo

I dati elaborati da Unrae fotografano il mercato delle immatricolazioni nel mese di marzo 2021, confrontandolo con i risultati del 2019, dato anche lo stop nello stesso periodo dello scorso anno. Sono 104.917 le nuove vetture vendute nel corso del mese, quasi tutte a clienti privati, un dato di circa l’1.3% in meno rispetto a due anni fa.

La maggiore porzione delle vendite è ancora ad appannaggio delle vetture con motorizzazioni classiche, quindi motori a combustione diesel o benzina, ma si segnano importanti miglioramenti sul fronte della mobilità alternativa. Ad esempio, le ibride diventano le seconde vetture più scelte dagli italiani, con una quota di mercato pari al 27%. Crescono anche le plug-in, al 4.5%, e procede l’importante crescita delle 100% elettriche, al 4.3% del mercato.

I dati confermano quindi un interesse sempre maggiore sullo Stivale per le innovazioni tecnologiche nel settore auto, anche se a vincere sono comunque le classiche motorizzazioni oppure le ibride, che comunque si avvalgono di combustibili fossili. Ma è innegabile che le elettriche siano quelle dalla migliore performance in proporzione, forse grazie anche ai bonus all’acquisto resi disponibili dal governo, listini più abbordabili e una rete di colonnine di ricarica che comincia a essere più capillare.

Auto elettriche: Tesla batte tutti

Concentrandosi unicamente sulle vetture elettriche, è Tesla a dominare i risultati di marzo, conquistando il titolo di primo campione di primavera. È la Model 3 ad attirare i consumatori italiani, con 1.363 immatricolazioni sullo Stivale. Buoni i risultati anche per la nuova 500 elettrica, con 1.056 immatricolazioni, così come la Smart Fortwo a 759. Quest’ultima dimostra come l’interesse per le city-car sia ancora molto auto, tanto che le elettriche potrebbero letteralmente fare faville in questo settore.

Buoni piazzamenti anche per la Twingo elettrica e la Zoe di Renault, al quarto e quinto posto, così come anche per la ID.3 di Volkswagen all’ottavo. Va sottolineato come quest’ultimo modello sia disponibile da pochissimi mesi e, secondo gli esperti, è destinato a raggiungere maggiori quote di mercato entro l’estate.

