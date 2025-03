Il Ministero dell’Economia ha espresso questa mattina un parere sfavorevole all’emendamento presentato dalla maggioranza riguardante il disegno di legge per la gestione delle liste d’attesa. Questo provvedimento prevedeva un finanziamento di 6 milioni di euro all’anno per tre anni destinato alla prevenzione del tumore al seno. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Elisa Pirro, ha commentato duramente la decisione del Ministero, definendola “una becera propaganda”.

Critiche al governo

Secondo Pirro, il governo ha dimostrato di non riuscire a reperire fondi per una causa così importante, mentre si continua a discutere di un piano di riarmo che potrebbe liberare spazi fiscali per circa 30 miliardi di euro. “È una questione immorale”, ha affermato la senatrice, sottolineando la gravità della situazione della sanità nel Paese. “I cittadini non meritano di trovarsi in questa condizione”, ha aggiunto, evidenziando l’urgenza di interventi efficaci per affrontare il collasso del sistema sanitario.

Dibattito politico acceso

La decisione del Ministero ha sollevato un acceso dibattito tra le forze politiche, con l’opposizione che critica aspramente la mancanza di investimenti nella salute pubblica. La questione delle liste d’attesa è diventata un tema centrale nel dibattito politico, con molti che chiedono un impegno concreto da parte del governo per garantire servizi sanitari adeguati e tempestivi ai cittadini.

Importanza della prevenzione

In un contesto in cui la salute rappresenta una priorità, la mancanza di fondi per la prevenzione di malattie gravi come il tumore al seno solleva interrogativi sulle scelte politiche attuali e sulla loro capacità di rispondere alle esigenze della popolazione. La senatrice Pirro ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di un impegno reale e costante per la sanità, affinché non si ripetano situazioni simili in futuro.