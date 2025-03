La mancanza di dati ufficiali rappresenta una sfida significativa per il monitoraggio del mercato legale degli animali, in particolare per quanto riguarda le catture di specie selvatiche. Questo aspetto è diventato sempre più evidente nel corso degli ultimi anni, complicando gli sforzi di regolamentazione e supervisione. Negli Stati Uniti, ad esempio, uno dei principali importatori di fauna selvatica, si stima che negli ultimi vent’anni siano stati commercializzati quasi 3 miliardi di animali, comprendendo circa 30mila specie.

Il mercato legale: un’ombra silenziosa

Il commercio legale di animali è un fenomeno vasto e poco controllato. La percezione comune tende a focalizzarsi sul traffico illegale, trascurando però l’ampiezza del mercato legale che coinvolge anche animali selvatici. Infatti, la situazione è preoccupante: senza un monitoraggio adeguato, non è possibile valutare gli effetti reali di questa attività. Molti animali, come rettili, pesci pagliaccio e persino specie esotiche come tigri e scimpanzé, vengono commercializzati come animali domestici, mentre altri finiscono in zoo e acquari. In questo contesto, il rischio di sfruttamento eccessivo delle specie è alto.