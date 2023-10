Come attenuare l’alluce valgo con rimedi naturali

L'alluce valgo è una deformazione del primo dito del piede, che può essere invalidante, rendere difficile muovere il piede e anche camminare. Provoca un'infiammazione che può causare anche molto dolore. Si può intervenire chirurgicamente, ma nei casi meno gravi si possono usare trattamenti di tipo conservativo, utili a correre ai ripari e, in alcuni casi, anche a prevenire: cuscinetti, plantari, bendaggi possono essere d'aiuto in chi ne soffre.

L’alluce valgo è una malattia del piede molto diffusa. Si manifesta quando la base dell’alluce ha uno spostamento verso l’esterno, mentre la punta devia verso le altre dita del piede. Può causare dolore anche molto intenso, provocare difficoltà a camminare e anche far insorgere delle deformazioni che, nei casi più gravi, possono anche essere invalidanti. Colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini. Come attenuare l’alluce valgo con rimedi naturali e quali sono gli altri trattamenti che è bene conoscere per intervenire tempestivamente prima che la patologia diventi invalidante?

Come curare naturalmente l’alluce valgo?

L’alluce valgo può manifestarsi per cause molto diverse: predisposizione genetica, malformazioni congenite, uso di calzature non idonee, lesioni a carico del piede, situazioni di sovrappeso o di obesità, problemi di postura, tono muscolare debole, artrite. Per prevenire l’alluce valgo non ci sono molti rimedi utili, se non alcuni consigli da seguire:

indossare scarpe comode

scegliere scarpe della giusta misura

evitare scarpe a pianta stretta o punta stretta

non indossare scarpe con i tacchi alti

Tra i rimedi utili da usare:

bendaggio per mantenere il piede in posizione normale, così da alleviare anche il dolore

applicazione di ghiaccio sulla zona dolente

utilizzo di correttori per l’alluce valgo o divaricatori per alluce valgo

uso di plantari correttivi

camminare a piedi nudi a casa per ridurre la pressione sul piede

Come sfiammare la cipolla dell’alluce valgo?

Per ridurre un po’ l’infiammazione, oltre all’utilizzo di impacchi freddi a base di ghiaccio e pomate antinfiammatorie naturali (ad esempio a base di arnica o di artiglio del diavolo), possiamo anche usare farmaci antinfiammatori e antidolorifici (come ibuprofene e paracetamolo), così da far diminuire il dolore e anche l’irritazione che, in alcuni casi, può essere debilitante. Si può anche ricorrere a iniezioni di cortisone, così da ridurre il gonfiore.

In caso di alluce valgo, è bene rivolgersi subito al medico curante, che saprà non solo darci i consigli migliori per sfiammare e lenire il dolore, ma anche per andare dallo specialista giusto per trovare il trattamento più adeguato alla nostra situazione. Non sempre, infatti, è indispensabile ricorrere all’intervento chirurgico. L’alluce valgo può essere curato e trattato anche in altri modi.

Come correggere alluce valgo senza chirurgia?

In molti casi è necessario per forza ricorrere alla chirurgia per correggere l’alluce valgo. Di solito si interviene con un approccio classico (correzione della deformità con asportazione di parte dell’osso e inserimento di supporti per mantenere l’alluce in posizione corretta) o con un approccio chirurgico percutaneo meno invasivo (si opera sull’osso attraverso piccoli fori fatti nella cute e non con un taglio chirurgico come nel primo approccio). L’intervento può essere anche eseguito in regime di day hospital.

Se si vuole correggere l’alluce valgo senza ricorrere al bisturi del chirurgo, a patto che non sia fortemente raccomandata l’operazione, si può ricorrere alla fisioterapia, con massaggi mirati ad alleviare i disturbi e il dolore provati. Ci sono anche altre strategie conservative per il trattamento dell’alluce valgo, come la laserterapia, gli ultrasuoni, le onde d’urto.

Fonti: