Griffonia per dimagrire, funziona?

La Griffonia fa davvero dimagrire? Questa pianta di origine africana è apprezzata per la sua capacità di sopprimere il senso di fame eccessiva, ma non solo. La Griffonia simplicifolia aiuta anche a combattere la depressione e migliora la qualità del sonno in modo naturale.

La Griffonia aiuta davvero a dimagrire? E come dovremmo assumerla per ottenere dei reali benefici? La “Griffonia simplicifolia” è una pianta che fa parte della famiglia delle Fabacee, ed è famosa per le sue numerose proprietà benefiche.

Questo vegetale cresce nell’Africa centro-occidentale, e le sue radici, i semi e le foglie vengono impiegate per dar vita a rimedi naturali per migliorare l’umore, conciliare il buon sonno e, si, anche per perdere peso più velocemente.

Ma come funziona questo particolare rimedio naturale? Scopriamo quali sono le proprietà della pianta, come agisce e quando è il caso di assumere delle capsule di griffonia per coadiuvare la perdita di peso.

Gli effetti benefici della pianta

Per prima cosa, bisognerà capire cosa fa e come agisce la griffonia nel nostro organismo. Questa pianta contiene una sostanza chiamata “5-HTP”, un aminoacido derivato dal triptofano che funge da precursore della sintesi della serotonina.

Una volta assunto, questo aminoacido influenza il cervello e lo induce ad aumentare la produzione di serotonina, ormone che a sua volta influenza la sensazione di fame, il sonno, la percezione del dolore e il nostro umore.

Grazie alla presenza di 5-HTP, la griffonia può dunque fungere da blando antidepressivo e viene impiegata nel trattamento di condizioni come insonnia, obesità e alterazioni dell’umore.

A cosa serve la Griffonia?

Quando assumere la griffonia con 5-HTP? Come abbiamo anticipato, gli integratori di griffonia vengono solitamente impiegati nel trattamento di molteplici condizioni mediche più o meno gravi, dalla depressione lieve fino all’insonnia.

L’estratto secco ricavato dai semi della pianta trova spazio in erboristeria anche per la sua capacità di regolare l’umore e l’appetito, migliorare la risposta del corpo allo stress, regolare i cicli sonno-veglia e aumentare le energie. Ma la griffonia fa anche dimagrire?

La griffonia è utile per dimagrire?

La risposta a questa domanda è si: dal momento che aiuta a ridurre la sensazione di fame, la griffonia può effettivamente favorire la perdita di peso, in quanto porta a mangiare meno e, di conseguenza, ad assumere una minor quantità di calorie giornaliere.

Ciò può rivelarsi particolarmente utile per quelle persone che cedono spesso agli attacchi di fame nervosa.

Insomma, questo particolare integratore potrebbe effettivamente sopprimere la cosiddetta “fame da stress”.

Come e quando prendere la griffonia per dimagrire?

In commercio puoi facilmente trovare integratori alimentari a base di griffonia, disponibili perlopiù in forma di compresse e capsule.

Solitamente, per favorire la perdita di peso si ricorre al prodotto puro, mentre puoi trovarlo unito ad altre erbe e rimedi rilassanti (come valeriana, melatonina o melissa) per migliorare la qualità del sonno.

Quanto costa?

Il costo di un integratore di griffonia può variare molto in base alla marca e alla quantità di principio attivo.

In linea di massima, il prezzo va dai 15 ai 20 euro per un flacone contenente 60 capsule.

Prima di acquistare qualsiasi tipo di integratore per dimagrire, ti consigliamo di affidarti ad aziende certificate e di controllare attentamente la lista degli ingredienti.

Quali sono le controindicazioni della griffonia?

Allo stato attuale, non sono ancora noti gli effetti della griffonia a lungo termine. Sappiamo però che è possibile assumere questo integratore per un massimo di 8 settimane, sempre e solo dietro parere positivo del medico.

Il rimedio non è adatto per i bambini piccoli, per le donne in gravidanza e per quelle che allattano al seno. Bisognerà inoltre evitare di assumere la griffonia insieme a farmaci antidepressivi, sedativi, tramadolo e altri medicinali.

Se stai seguendo una terapia farmacologica, prima di assumere questo rimedio parlane con il tuo medico curante. Informa il medico anche se intendi assumere la griffonia e soffri di patologie come diabete, malattie della tiroide, pressione alta o altre condizioni.

