Greta Thunberg: “Se non cambiamo dieta siamo fo**uti”

Greta Thunberg usa parole dure per chiedere a tutti di sposare la dieta vegana: senza un cambio alimentare, il Pianeta non avrà a suo avviso scampo.

È una Greta Thunberg senza peli sulla lingua, quella che nelle scorse ore è apparsa in un video distribuito sulle piattaforme social. La giovane attivista svedese ha infatti scelto Twitter per lanciare la sua nuova battaglia: convincere le persone a convertirsi a regimi alimentari maggiormente amici dell’ambiente. E per farlo non ricorre di certo a eufemismi: “Se non cambiamo, siamo fo**uti”.

La ragazza simbolo dei FridaysForFuture ha voluto sottolineare come la crisi climatica, quella ecologica e quella sanitaria siano interconnesse. E in tutto questo le scelte alimentari possono fare la differenza.

Greta Thunberg e l’alimentazione sostenibile

La giovane attivista svedese ha deciso di collaborare con il gruppo di tutela MercyForAnimals, per produrre un video di sensibilizzazione sullo sfruttamento degli animali a scopo alimentare.

Il filmato spiega come la gran parte delle nuove infezioni sorte negli ultimi anni – dall’Ebola alla Zika, passando per il Covid-19 – siano dovute al passaggio di virus dagli animali all’uomo. E nella gran parte dei casi il salto di specie viene favorito proprio dalle condizioni di allevamento non consone, da strutture intensive dove gli esemplari si trovano ammassati gli uni sugli altri.

E se questo non fosse sufficiente, l’allevamento di bovini, ovini, suini e pollame è responsabile di almeno un quarto delle emissioni di CO2 in atmosfera. Scegliere una dieta vegana permetterebbe invece di risparmiare 8 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica ogni singolo anno.

Greta spiega come la produzione industriale di cibo non sia più oggi sostenibile, sia poiché comporta la distruzione di paradisi di biodiversità a livello mondiale, sia perché elimina gli habitat di cui molte specie animali selvatiche hanno bisogno per sopravvivere. Così la ragazza ha voluto lanciare il suo monito, con parole dure, per poi citare il Segretario Generale dell’ONU António Guterres:

Se non cambiamo, siamo fo**uti. […] Come spiega il Segretario Generale dell’ONU António Guterres, “per troppo tempo abbiamo condotto un’insensata e suicida guerra contro la natura.

Greta Thunberg è vegana da diversi anni e ora invita tutti i suoi sostenitori a scegliere lo stesso stile alimentare. L’unico, a suo parere, che potrebbe davvero proteggere il Pianeta.

