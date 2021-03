Gordon Ramsay: “Divento vegano”, ma è uno scherzo

Fonte immagine: Dave Pullig via Wikimedia

Gordon Ramsay diventa vegano, ma solo per scherzo: lo chef televisivo si è divertito a prendere in giro i suoi utenti vegani sui social.

Gordon Ramsay stupisce gli 11 milioni di suoi follower sui social dichiarando la volontà di diventare vegano. Un annuncio durato poco, in realtà, poiché si è trattato di uno scherzo che lo chef ha voluto ordire per i suoi fan: un modo insolito, forse, per rispondere alle polemiche in cui è stato coinvolto negli ultimi mesi.

Non è di certo un segreto: Ramsay non ama particolarmente la dieta vegana o, meglio, giudica eccessive le reazioni degli utenti vegani ai suoi piatti e alle sue ricette con ingredienti di origine animale. Più volte lo chef si è lanciato in punzecchiature sui social network, ad esempio addentando un hamburger di carne bovina in risposta alle accese accuse di un popolare utente veg di TikTok.

Gordon Ramsay, vegano per scherzo

Il falso annuncio è stato pubblicato su Instagram qualche giorno fa, quando Ramsay ha dichiarato orgoglioso: “Divento vegano”. Il tutto corredato da pietanze vegane e anche da una bistecca vegetale.

Ciao a tutti. Ho una confessione da farvi. Dopo tre decenni di cucina, centinaia e centinaia di ore dietro ai fornelli, divento vegano.

La reazione dei suoi follower è apparsa inizialmente stupita, poiché nessuno avrebbe mai pensato che lo chef di origine scozzesi potesse optare per un’alimentazione cruelty-free, dopo decenni passati a elogiare la carne. Ma l’arcano è stato immediatamente svelato: basta scorrere la didascalia del video fino in fondo, per trovare la risposta ai dubbi degli utenti:

Divento vegano… solo oggi a pranzo!

La momentanea dieta vegana dello chef ha anche incluso melanzane, olio extravergine d’oliva, vino rosso e burro vegetale. Il cuoco ha quindi presentato una facile ricetta per i suoi utenti, concludendo il suo scherzo sottolineando:

Non credereste mai che questa gustosa bistecca sia vegana.

Alcuni utenti vegani hanno comunque apprezzato l’intento di Gordon Ramsay poiché, pur trattandosi di una sola ricetta, appare un’apertura nei confronti di questo stile alimentare. Altri hanno invece preferito attaccare lo chef più famoso della televisione, sostenendo derida una vera e propria filosofia di vita.

Fonte: PlantBasedNews