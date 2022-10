Giornata Mondiale degli Animali, oggi 4 ottobre

Forse non tutti sanno che ogni 4 ottobre viene celebrata la Giornata Mondiale degli Animali. Nota anche come World Animal Day in inglese, è una giornata internazionale nata per proteggere i diritti e il benessere degli animali. Di tutti gli animali, in generale.

La scelta della data non è, ovviamente, casuale: il 4 ottobre, infatti, è il giorno della festa di San Francesco d’Assisi, il santo patrono degli animali.

Quando è nata la Giornata Mondiale degli Animali?

La Giornata Mondiale degli Animali è stata creata da Heinrich Zimmermann, scrittore ed editore tedesco noto per la rivista Mensch und Hund / Man and Dog. La primissima edizione si tenne il 24 marzo 1925 presso il Palazzo dello Sport di Berlino, in Germania.

Più di 5mila persone si recarono a questo evento. In realtà sembra che già nel 1925 la data prescelta fosse quella del 4 ottobre, proprio per coincidere con la festa di San Francesco d’Assisi, patrono degli animali. Solo che all’epoca la location prevista non era disponibile per il 4 ottobre, per cui si decise di svolgerla il 24 marzo.

Dobbiamo aspettare il 1929 prima di poter vedere la Giornata Mondiale degli Animali festeggiata il 4 ottobre. Inizialmente furono poche le nazioni a scegliere di celebrare questa ricorrenza: oltre alla Germania, solamente Austria, Svizzera e Cecoslovacchia aderirono alla manifestazione.

Solamente nel maggio 1931, finalmente venne accettata la proposta di rendere universale la Giornata Mondiale degli Animali il 4 ottobre e il tutto venne deciso durante il Congresso Internazionale sulla Protezione degli Animali che si svolse a Firenze.

E attualmente? Beh, si parla di un evento mondiale a cui contribuiscono tutti i movimenti e le associazioni per la protezione degli animali, guidati e coordinati dalla Fondazione Naturewatch, associazione benefica che si occupa del benessere degli animali e che ha sede nel Regno Unito.

Perché oggi è la Giornata Mondiale degli Animali?

Ma da dove nasce l’esigenza di avere una Giornata Mondiale degli Animali? Lo scopo principale è quello di avere una Giornata Internazionale che tuteli i diritti e il benessere di tutti gli animali del mondo. Per questo motivo le varie associazioni che in tutto il mondo si occupano della protezione animali sono invitate a organizzare eventi a tema che sono poi riportati anche sul sito web ufficiale della Giornata.

Il fatto è che la vita degli animali sono influenzate dalle azioni delle persone, delle aziende e delle nazioni. In qualità di esseri senzienti, devono essere protetti da ingiustizie e maltrattamenti. La Giornata Mondiale vuole essere anche un modo per aumentare la consapevolezza delle problematiche collegate alla tutela degli animali.

San Francesco e gli animali

Perché San Francesco d’Assisi è il patrono degli animali? Il patrono principale d’Italia parlava con tutti, esseri umani e animali. Fra i racconti e i fatti che vengono attribuiti al fraticello di Assisi, ce ne sono due che si riferiscono agli animali.

Il primo è la predica agli uccelli presente ne I fioretti di San Francesco. La predica avvenne sulla strada che unisce il castello di Cannara a quello di Bevagna, sempre nei dintorni di Assisi. La storia racconta che, passando per la strada e vedendo quanti uccellini ci fossero in zona, ecco che San Francesco entrò nel campo e iniziò a predicare agli uccelli, benedicendoli alla fine.

Da qui nasce anche l’usanza della benedizione agli animali, tipica anche di altri santi. Ma mentre San Francesco è patrono di tutti gli animali, ecco che, per esempio, Sant’Antonio Abate è patrono dei soli animali domestici.

Il secondo racconto è quello relativo al lupo di Gubbio. Vicino alla chiesa di Santa Maria della Vittorina c’era un grosso lupo che terrorizzava gli abitanti della zona. Questi decisero di chiedere aiuto a San Francesco il quale si recò nel bosco per incontrare l’animale. San Francesco convinse il lupo a non attaccare più gli abitanti di Gubbio, a patto però che questi ultimi lo sfamassero tutti i giorni.

Giornata Mondiale degli Animali: frasi e citazioni famose

Ecco alcune frasi e citazioni famose che riguardano la Giornata Mondiale degli Animali:

Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali – Mahatma Gandhi

Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino. Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te; purtroppo questo è vero per quasi tutti noi – Fëdor Dostoevskij

Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali – Immanuel Kant

Gli animali sono simili a noi, e dobbiamo amarli per questo, perché il simile ama il simile in cui ritrova una parte di se stesso. Ma soprattutto dobbiamo imparare a conoscerli, perché l’amore, quello vero, è figlio della conoscenza – Giorgio Celli

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima – Victor Hugo

Se avrai uomini che escluderanno qualsiasi creatura di Dio dal rifugio della compassione e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo stesso modo i loro simili umani – San Francesco di Assisi

Cosa fare nella Giornata Mondiale degli Animali 2022?

Se ti stati chiedendo come festeggiare la Giornata Mondiale degli Animali, ebbene, puoi farlo in diversi modi. Puoi controllare se vicino a te le varie associazioni organizzano eventi, conferenze o seminari a tema. È anche possibile che determinate associazioni animali organizzino proteste in piazza o banchetti per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Puoi anche partecipare a eventuali raccolte fondi, open day di rifugi e gattili o eventi per l’adozione di animali domestici. Alcune scuole organizzano anche eventi scolastici tematici, mentre è possibile trovare documentari a tema su diversi canali televisivi tematici o anche in streaming.

Se non vuoi partecipare a eventi specifici o grandi manifestazioni, nulla ti vieta di aderire a modo tuo alla manifestazione, magari presentandoti in qualche canile, gattile o rifugio e offrendoti di diventare un volontario che aiuti gli animali.

La Giornata Mondiale degli Animali può essere affrontata anche nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria o in tutti gli altri ordini di scuole creando magari delle schede didattiche apposite, facendo vedere documentari o chiamando anche degli esperti che parlino di cosa voglia dire davvero proteggere e aiutare gli animali.

Tutte le Giornate Mondiali degli Animali

Oltre alla Giornata Mondiale degli Animali, ci sono poi giornate specifiche dedicate a determinati animali. Ecco le principali:

Fonti