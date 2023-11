Ginnastica dolce: come funziona e per chi è adatta

La ginnastica dolce è uno sport adatto a tutti e a tutte le età. Questa forma di esercizio fisico si basa sull’esecuzione di movimenti graduali e dolci, volti a rinforzare i muscoli e migliorare la salute psico-fisica, senza però stressare le articolazioni.

Un corpo libero da stress e tensioni è un corpo rilassato e in armonico equilibrio. In quest’ottica, la ginnastica dolce potrebbe davvero fare la differenza tra una vita in continua tensione e una vita armoniosa, vissuta all’insegna dell’equilibrio interiore e fisico.

Con il termine “ginnastica dolce” si intende una forma di esercizio fisico a basso impatto, un’attività che – seppur con movimenti lenti, graduali e perlopiù leggeri – può produrre un grande ventaglio di effetti benefici per la salute fisica e psicologica.

La ginnastica dolce stimola con dolcezza i nostri muscoli, senza però richiedere particolari sforzi. Sebbene possa apparire come una forma di esercizio semplice o persino troppo leggero, si tratta in realtà di uno sport in piena regola, in grado di migliorare la nostra vita a tutto tondo.

Ma scopriamo esattamente cosa si intende per “ginnastica dolce”, quali esercizi prevede questa forma di allenamento e per chi è indicato.

Che cosa si intende per ginnastica dolce?

Fonte: Pixabay

Come anticipato, con il termine “ginnastica dolce” si intende un allenamento capace di coinvolgere dolcemente diversi gruppi muscolari, attraverso l’esecuzione di movimenti lenti e progressivi.

Gli esercizi di ginnastica dolce non richiedono di solito alcun tipo di attrezzo, accessorio o strumento particolare, fatta eccezione per un tappetino da palestra.

Si tratta di esercizi a corpo libero, volti a stimolare i muscoli, senza però stressare eccessivamente il corpo e, soprattutto, senza gravare sulle articolazioni.

Quali sono gli esercizi di ginnastica dolce?

Sappiamo ora che i movimenti previsti per questo tipo di ginnastica devono essere lenti e molto graduali. Ma su quali esercizi si basa l’allenamento “dolce”?

Questa sorta di ginnastica leggera include esercizi volti a migliorare la flessibilità, il tono muscolare e rafforzare le articolazioni, distendere la colonna vertebrale e rilassare i muscoli tesi.

Perlopiù, stiamo parlando di esercizi come allungamenti, piegamenti, esercizi di stretching e respirazione o movimenti volti a migliorare l’equilibrio, addominali, squat, sollevamento delle gambe e molti altri.

Possiamo dire che la ginnastica dolce prevede un allenamento “total body“, ma in versione leggera e in completa armonia con il corpo.

A cosa serve la ginnastica dolce?

Siamo abituati a pensare che, per poter ottenere dei risultati in palestra, sia necessario sudare e soffrire tra un addominale, un’alzata laterale e uno squat. Questo è in parte vero: per poter dimagrire e tonificare il corpo, o anche per renderlo più muscoloso, bisogna impegnarsi con costanza e perseveranza.

Ma non dobbiamo necessariamente “soffrire” mentre ci alleniamo.

La ginnastica dolce ne è la prova lampante: questo tipo di allenamento non ha naturalmente un effetto immediato sul girovita o sulla forma fisica. Non cambierà il tuo corpo nell’arco di 3 mesi, ma a lungo andare, di volta in volta, ti sentirai più forte, flessibile e in forma.

Naturalmente, se quello che vuoi è dimagrire velocemente, o trasformare il tuo corpo in poco tempo, questo potrebbe non essere l’allenamento che fa al caso tuo.

D’altra parte, se sei in cerca di un tipo di sport che faccia muovere il tuo corpo senza stressare le articolazioni, la ginnastica dolce potrebbe essere la scelta adatta a te.

La ginnastica dolce fa dimagrire?

Non esattamente, o almeno, non subito. Questo tipo di allenamento, in effetti, non permette di bruciare centinaia di calorie a seduta come accade con la corsa o altri tipi di sport. Ergo, non ti farà perdere peso in fretta.

Tuttavia, si tratta pur sempre di una forma di esercizio fisico, per cui può aiutarti a perdere peso, purché venga abbinato a un’alimentazione sana e bilanciata dal punto di vista nutrizionale e calorico.

Quali benefici offre alla salute?

Diamo ora uno sguardo generale ai possibili benefici della ginnastica dolce. Come dicevamo, questa forma di esercizio può giovare sia alla salute fisica che a quella psicologica, in quanto prevede l’esecuzione di movimenti lenti e armoniosi, accompagnati da esercizi di rilassamento e respirazione volti a sciogliere le tensioni.

Tra i benefici di questa attività rientrano:

Una migliore flessibilità

Un corpo più tonico

Un senso di benessere che potrai avvertire nella tua vita quotidiana

Miglioramento della postura

Benefici per il sistema respiratorio e cardiovascolare

Muscoli del core più forti

Migliora la consapevolezza di sé, del proprio corpo e anche l’ autostima

Porta a vivere una vita più attiva

Maggiore rilassamento fisico e mentale

Miglioramento della qualità del sonno.

In più, spesso le lezioni di ginnastica dolce si svolgono in gruppo, per cui si tratta anche di un’ottima occasione per socializzare.

Per chi è indicata questa disciplina?

Fonte: Pixabay

Ma a conti fatti, per chi è indicata la ginnastica dolce? Possiamo dire senza dubbio alcuno che questa attività è praticamente adatta a tutti.

Prima di cimentarti in questa forma di allenamento, però, ti consigliamo di sottoporti a una visita medica, specialmente se presenti particolari patologie. Un professionista potrà valutare gli esercizi più sicuri in base alle tue condizioni fisiche.

La ginnastica dolce sarà ottima per gli over 50 e gli over 60, per gli anziani e per gli aspiranti sportivi di tutte le età. Si tratta di un allenamento adatto anche per le donne in gravidanza, chi ha una disabilità o per chi ha da poco avuto un infortunio e vuole riprendere ad allenarsi in modo graduale.

Questa attività è indicata in particolar modo per chi soffre di condizioni mediche come osteoporosi, disturbi cervicali o lombari, obesità e sovrappeso, artrite o altre condizioni fisiche, in quanto permette di mantenere il corpo in movimento, senza però stressare ossa, muscoli e articolazioni.