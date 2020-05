Gatto a due facce: muore il cucciolo divenuto virale sui social

È venuto a mancare il gatto a due facce divenuto virale pochi giorni fa sui social: si tratta di un raro caso di gatto Giano.

È venuto a mancare il gatto a due facce divenuto virale sui social pochi giorni fa. Ribattezzato Biscuits e Gravy, proprio per il doppio volto, il felino è deceduto lo scorso sabato, così come confermano i proprietari. Si tratta di un caso di “gatto Giano”: purtroppo questi animali non sopravvivono a lungo dopo la nascita.

La scoperta del singolare gattino è avvenuta la scorsa settimana. Kyla King, la proprietaria del felino, mercoledì si è svegliata con una sorpresa: la sua gatta aveva dato alla luce degli splendidi cuccioli. Fra questi un esemplare con doppia faccia che, nonostante l’insolita peculiarità, appariva in buone condizioni di salute. Sabato il felino è però deceduto.

I gatti Giano sono così chiamati in onore dell’omonimo dio romano, spesso rappresentato proprio con un doppio volto. Si tratta di una condizione genetica assai rara, rappresentata dalla mancata differenziazione di due cuccioli nel grembo materno. Di norma, questi gatti non sopravvivono molti giorni, tanto che statisticamente è difficile raggiungano le 24 ore di vita. Vi sono però delle eccezioni: un gatto Giano statunitense, ribattezzato Frank e Louie, ha vissuto per 15 anni spegnendosi nel 2014. Una longevità che ha permesso all’animale di entrare di diritto all’interno del Guinness dei Primati.

La famiglia era già preparata all’eventualità di una scomparsa, così come riferisce CBS News. Nel corso di un’intervista la proprietaria aveva infatti affermato:

Non sappiamo davvero come nutrirlo correttamente, perché ha due bocche, quindi stiamo facendo dei tentativi. Cercheremo di fare il meglio che possiamo, ma sappiamo che questi esemplari di solito non vivono a lungo.

Come già accennato, la nascita di Biscuits and Gravy è stata accolta con grande entusiasmo dai social network. In pochi giorni gli utenti di Facebook e Instagram hanno infatti reso virale questo insolito gatto a due facce.

