Freddo sull’Italia: piogge e neve nelle prossime ore

Freddo e maltempo tornano sull'Italia, dove e quando sono attesi i peggioramenti meteorologici sulla Penisola: quanto durerà?

Dopo qualche giornata di caldo primaverile ecco che una nuova ondata di freddo e maltempo si sta abbattendo sull’Italia. Temporali, piogge e persino neve nel meteo di questo inizio aprile, accompagnati dall’inevitabile calo delle temperature.

Già nelle scorse ore il Nord Italia è stato colpito da un peggioramento marcato del clima, con un forte vento di Bora che si sta abbattendo sul versante Est. Si sono verificate inoltre grandinate in corrispondenza del Friuli Venezia Giulia e su alcune zone del Veneto. In questa prima parte di giornata le stesse aree appena citate sono oggetto di alcune isolate nevicate, anche a bassa quota.

Nel corso della giornata di oggi il maltempo si abbatterà in maniera più evidente anche sul Centro e sul Sud. Già dalla tarda mattinata sono attese piogge e isolate nevicate sull’Emilia Romagna, mentre precipitazioni sono previste anche su Toscana e Lazio.

Sarà durante il pomeriggio di oggi che Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria saranno oggetto di forti piogge, a tratti a carattere temporalesco. Nevicate sono attese intorno ai 500 metri.

Attesi miglioramenti in serata su quasi tutta la Penisola, mentre il tempo si manterrà instabile su alcune Regioni del Centro-Sud come Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia (limitatamente all’area del Gargano).

Ancora freddo, le previsioni per i prossimi giorni

A partire da mercoledì mattina, spiegano i meteorologi, il tempo andrà gradualmente migliorando e giovedì è atteso un clima generalmente stabile su tutta l’Italia. Il ritorno del caldo non sembra destinato a durare, con i primi peggioramenti attesi già nella giornata di venerdì 9. In questo caso non saranno responsabili i venti freddi del Nord Europa, ma alcune correnti umide provenienti dall’Oceano Atlantico.

