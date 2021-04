Leonardo DiCaprio a difesa degli squali, attore supporta istituzione santuario

Leonardo DiCaprio difende gli squali e offre il proprio sostegno per l'istituzione di un santuario alle Hawaii: ecco l'ultima sua battaglia.

Leonardo DiCaprio rinnova il suo impegno ambientale, lanciandosi in una nuova battaglia: quella della tutela degli squali. Il Premio Oscar, già noto per le sue numerose iniziative a favore dell’ambiente, ha infatti deciso di supportare pubblicamente una nuova proposta di legge per le Hawaii. Una norma che, in caso dovesse entrare in vigore, prevederà pene severissime per tutti coloro che cattureranno o uccideranno questi splendidi animali marini.

Non è però tutto, poiché l’attore hollywoodiano ha anche richiesto l’istituzione di un santuario hawaiano dedicato proprio agli squali, dove questi animali possano vivere liberi e protetti dall’azione dell’uomo.

Leonardo DiCaprio per gli squali

Lo stato americano delle Hawaii sta per discutere una nuova proposta di legge, la House Bill 533. L’iniziativa di legge prevede delle pene severissime per chi dovesse decidere di “catturare o uccidere” gli squali, con delle conseguenze che possono variare da multe salatissime fino al carcere. Il disegno di legge mira anche a istituire un santuario per la tutela di questi animali, sempre più a rischio estinzione sia a causa della pesca indiscriminata che per i cambiamenti climatici.

Nella giornata di ieri, Leonardo DiCaprio ha deciso di approfittare della piattaforma Twitter per esprimere il proprio pieno supporto all’iniziativa legale, chiedendone l’immediata approvazione:

La popolazione globale di squali è diminuzione, ma è critica per per la salute degli oceani e la loro resilienza. Supporto l’House Bill 533 delle Hawaii, per creare un santuario per gli squali hawaiani.

Il volto di “Titanic” e di moltissimi altri film di successo è ormai da anni impegnato nella tutela ambientale, sia sul fronte della sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici che con azioni concrete di protezione. Insieme ad altri personaggi famosi e magnati dell’industria statunitense, nel 2019 DiCaprio ha inaugurato la Earth Alliance Foundation. Il gruppo si è già lanciato in moltissimi progetti di tutela: fra i tanti, una donazione di 5 milioni di dollari per il ripristino delle risorse naturali dopo i temibili incendi che hanno colpito l’Australia.

