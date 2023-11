Fibra di mais: proprietà ed applicazioni

La fibra di mais è un materiale 100% di origine vegetale e biodegradabile, ma sai in quali settori viene impiegata? Oltre che nel campo alimentare, questo prodotto trova spazio anche nell'ambito dell'edilizia e in quello della moda, con utilizzi sorprendenti e di certo inaspettati.

La fibra di mais, o corn fiber, è un prodotto molto promettente, un materiale che, per via delle sue proprietà e caratteristiche, trova spazio non solo nel settore alimentare, ma anche in quello tessile e persino in quello edilizio. Com’è facile immaginare, questa particolare fibra è ricavata dalla lavorazione dei chicchi del mais.

Si tratta di un materiale 100% di origine naturale, biodegradabile ed eco-sostenibile.

Ma esattamente che cos’è e come viene ricavata la fibra di mais? In questo articolo vogliamo scoprire gli usi di questo materiale, le applicazioni e i vantaggi che può offrire nei vari settori produttivi.

Vediamo dunque a cosa serve la corn fiber e in che modo viene utilizzata.

Fibra di mais: a cosa serve?

Fonte: Pixabay

Come dicevamo, la Corn fiber è un materiale poliedrico dai mille talenti.

Questo composto non viene impiegato solamente nel settore alimentare, dove è apprezzato per le sue proprietà digestive, ma anche in quello della moda e nell’edilizia.

Per questa ragione, esamineremo gli usi della fibra di mais nei diversi settori, dando uno sguardo d’insieme ai potenziali impieghi di questo prodotto.

Corn fiber nell’edilizia

Se hai da poco apportato delle modifiche strutturali alla tua casa, forse avrai avuto a che fare con la corn fiber.

Questo materiale, infatti, viene spesso impiegato nella realizzazione dei pannelli per l’isolamento termico e acustico degli ambienti. Si tratta infatti di un materiale dalle ben note proprietà isolanti.

Per ottenere la fibra di mais, i chicchi vengono fermentati in modo da estrarre l’acido polilattico (Poly Lactic Acid -PLA), che verrà poi lavorato per la realizzazione dei pannelli isolanti.

Le proprietà della fibra di mais in ambito edile sono molte.

I pannelli – installati sui tetti, pavimenti e pareti – permettono di isolare gli ambienti sia dal punto di vista termico che acustico.

Si tratta inoltre di un materiale 100% riciclabile e completamente atossico, in grado di rendere più sostenibili edifici commerciali, uffici e abitazioni.

Fibra di mais e abbigliamento

Ti è capitato tra le mani un tessuto in fibra di mais e vuoi saperne di più? Bene, devi sapere che anche il settore della moda sfrutta abbondantemente le proprietà di questa fibra, al pari di altre fibre tessili sostenibili ricavate da scarti alimentari o da sostanze vegetali.

In poche parole, si tratta di un tessuto eco-friendly e biodegradabile, ricavato dalla polimerizzazione dell’acido polilattico, che a sua volta è ottenuto dalla fermentazione dell’amido del mais.

Questo particolare tessuto offre una piacevole sensazione al tatto, che ricorda un po’ quella di altre fibre naturali, come il cotone.

Si tratta di una fibra facilmente lavabile, antimacchia, duratura e resistente persino ai raggi UV.

Dove viene impiegata la fibra di mais nel settore tessile?

Questo materiale trova spazio nella realizzazione di reti da pesca e abbigliamento specifico per la pesca e l’agricoltura, ma non solo. I costi di produzione relativamente bassi e l’elevata resistenza consentono di utilizzare la corn fiber anche in molti altri ambiti.

Oltre che nel settore della moda, la fibra di mais viene impiegata anche per creare materassi, piumini, imbottiture, accessori usa e getta e le bustine per l’infusione del tè.

Fonte: Pixabay

Fibra di mais alimentare

Per finire, vediamo a cosa serve questo ingrediente in forma di additivo alimentare. Come è fatta la fibra alimentare di mais e dove si trova?

Proprio come nei casi precedenti, anche stavolta si tratta di un prodotto 100% vegetale, ricavato dalla lavorazione dei chicchi di mais. Nello specifico, la fibra alimentare si ricava mediante un processo di destrinizzazione combinato con un trattamento enzimatico.

Nel campo della produzione alimentare, questo ingrediente viene impiegato per la sua capacità di migliorare la digestione (supporta la flora batterica intestinale) e ottimizzare le caratteristiche degli alimenti. La corn fiber può infatti essere aggiunta alle preparazioni per migliorarne la consistenza e renderle più salutari, senza però alterare il sapore né la struttura.