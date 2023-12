Ci sono un discreto numero di app a tema ambientale e Carbon Footprint e CO2 Tracker è tra le più famose. Ma come funziona e quali caratteristiche ha questa release, presente solo sul Google Play store per i dispositivi Android? Su GreenStyle abbiamo testato e recensito questa applicazione, con qualche dato interessante sul funzionamento e sui consigli per una vita sostenibile.

Se l’idea di tenere traccia della nostra impronta carbonica non ci dispiace, Carbon Footprint & CO2 Tracker è una delle app da tenere sul telefono. Il download è disponibile per i dispositivi Android, sugli store di più di 100 paesi. E con oltre 50mila persone che l’hanno scelta, questa release è tra le più gettonate a tema sostenibilità e ambiente.

Un argomento dibattuto a livello internazionale, per quanto riguarda la protezione ambientale, è infatti la lotta alle emissioni di gas serra, come la CO2. Ma se ci sono obiettivi e modalità finalizzati alle grandi industrie, anche noi cittadini possiamo contribuire a ridurre il nostro impatto ecologico.

Ci sono infatti scelte di vita a misura di singolo individuo e famiglie, che possono risultare virtuose e benefiche per la salute del pianeta. Il primo step è tuttavia capire quanto le nostre abitudini quotidiane possano aumentare o diminuire le emissioni di anidride carbonica. E, di conseguenza, cosa fare per migliorare la condizione.

L’app Carbon Footprint ci aiuta proprio a fare questo, ossia misurare il peso della nostra mobilità e delle scelte alimentari in termini di CO2, ma anche darci suggerimenti per ridurre le emissioni. Su GreenStyle abbiamo testato questa applicazione e l’abbiamo recensita per i nostri lettori.

Fonte: screenshot Carbon Footprint

Di certo l’app Carbon Footprint, o Capture, non è difficile da adoperare e risulta intuitiva: il primo passaggio è infatti selezionare le proprie abitudini di vita nelle schermate a libro. Si parte dal mezzo di trasporto che scegliamo più di frequente e selezionare le ore di spostamento quotidiane. Ma non manca anche una sezione dedicata ai viaggi.

In ultimo, ci è richiesto di specificare quale tipo di alimentazione seguiamo, a scelta tra sei diverse opzioni, a seconda della quantità di proteine di origine animale presenti nella dieta. Va infatti ricordato che la carne e gli allevamenti intensivi sono considerati responsabili di elevate emissioni di gas serra in atmosfera.

Al contrario, per contenere quella che è considerata una delle maggiori cause del riscaldamento globale, gli studi evidenziano come diete vegetariane e vegane siano una possibile soluzione. Il passo successivo, dopo aver selezionato il piano alimentare seguito, è di verificare la nostra impronta ecologica generale.

Ma Capture propone anche di mantenere i dati aggiornati, adoperando il GPS per tenere una traccia quotidiana degli spostamenti e misurare ancora una volta le emissioni di anidride carbonica. I dati, come rassicurano gli sviluppatori, non restano in memoria e, per tutela della privacy degli utenti, si cancellano dopo 24 ore.

Il download della app Carbon Footprint e CO2 Tracker è gratuito su Google Play store, disponibile per dispositivi con sistema operativo da Android 5.0 a successivi. Il peso dell’applicazione è leggero, poco meno di 17 MB e il funzionamento è semplice e intuitivo. Ma vediamo cosa si può fare:

Si può creare un account con i propri dati a livello di mobilità e abitudini alimentari per avere una traccia immediata delle emissioni di anidride carbonica

In base ai risultati, si possono fissare degli obiettivi mensili per ridurre le emissioni e leggere nell’area Learn i suggerimenti per una vita più sostenibile

Si può consentire all’applicazione di accedere al GPS per avere una traccia più efficiente degli spostamenti e un calcolo preciso delle emissioni quotidiane

Dalla sezione Remove si possono scegliere dei progetti di compensazione a cui aderire, per migliorare la propria impronta carbonica

C’è anche la possibilità di interagire con la Community globale dalla sezione apposita

Se dovessimo dare un punteggio a Carbon Footprint sarebbe buono, visto che l’app è veloce e facile per tutti, anche se il limite della lingua può scoraggiare qualcuno. Di fatti, le pagine sono in inglese e questo può rendere meno agevole la fruizione per chi non lo parla. E non è disponibile su Apple Store, dove ci sono invece applicazioni analoghe.

Ma in linea generale l’app fa quello che deve e quindi la consideriamo promossa.

Foto – screenshot da Carbon Footprint & CO2 Tracker app