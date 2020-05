Farinetti venderà auto elettriche, patron Eataly lancia Green Pea

Oscar Farinetti lancerà la catena Green Pea per la vendita di prodotti sostenibili: elementi di punta saranno le auto elettriche.

Parliamo di: Auto elettriche

Le auto elettriche come prodotto di punta all’interno della sua nuova catena di negozi. Questa la decisione presa da Oscar Farinetti, che dopo aver condotto con successo le due precedenti imprese si dedicherà ora alla sostenibilità in senso generale. Dopo essere stato proprietario di Unieuro Farinetti ha lanciato alcuni anni fa Eataly, catena dedicata all’alimentazione sostenibile. Ora tale concetto verrà esteso alle altre categorie di prodotti green.

Proprio le vetture a zero emissioni saranno il fiore all’occhiello della catena, che si chiamerà “Green Pea“. Secondo quanto affermato da Farinetti in un’intervista al Corriere della Sera, le auto elettriche sarebbero a un “punto di svolta”:

Un bravo mercante annusa l’aria e arriva al momento giusto, né prima né dopo. Sono persuaso che siamo alla svolta dell’elettrico.

Al fianco delle auto elettriche in vendita Farinetti ha previsto, per il Green Pea di Torino, anche l’installazione di 26 colonnine di ricarica Enel X. Secondo il numero uno di Eataly quello delle infrastrutture è un falso problema, essendo del tutto realizzabili nel prossimo futuro. Anche sul fronte autonomia e costi Farinetti è ottimista, vedendo nello sviluppo e nelle incentivazioni due chiavi efficaci per ridurre il prezzo delle vetture per i consumatori.

Auto elettriche che “possono e devono” diventare uno status symbol, come accaduto anni fa per i cellulari: telefoni dapprima costosi e poco diffusi, mentre ora in veste di smartphone hanno una diffusione capillare. Prevista infine una collaborazione specifica con il Gruppo FCA, frutto di un incontro con John Elkann. Ha concluso Farinetti:

Nel reparto moving, 2 mila metri quadri a piano terra, ci sarà uno spazio riservato a FCA con i veicoli elettrificati, dalla 500 elettrica alle Jeep ibride plug-in e a quelli a metano, in attesa delle vetture a biometano.

Fonte: Vaielettrico