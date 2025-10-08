La frutta é uno degli alimenti della dieta mediterranea e spesso la troviamo nei nostri carrelli della spesa senza conoscerne la provenienza.

In particolare, emerge un interesse crescente verso la qualità e l’origine della frutta venduta nei supermercati della catena Eurospin, un marchio che continua a espandersi rapidamente in Italia con oltre 1.200 punti vendita. Scopriamo insieme da dove arriva realmente la frutta che acquistiamo e quali sono le strategie adottate da Eurospin per garantire qualità e sostenibilità a prezzi contenuti.

Quando ci avviciniamo al banco ortofrutta di un supermercato, spesso giudichiamo la qualità dei prodotti in base alla notorietà del marchio. Tuttavia, la realtà è più complessa e sorprendente: la frutta senza un’etichetta famosa non è per forza meno buona. Eurospin, infatti, si distingue per un’offerta ampia e variegata di frutta e verdura fresca, selezionata con attenzione per soddisfare anche i palati più esigenti, mantenendo prezzi accessibili grazie a una struttura snella che elimina i costi di pubblicità e intermediari.

Fondata nel 1993, Eurospin ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento nel mercato italiano del discount, puntando su un modello che privilegia la qualità senza compromessi a fronte di un prezzo finale competitivo. Ma da dove proviene la frutta venduta nei suoi supermercati? La risposta si trova nella collaborazione con partner affidabili e riconosciuti a livello nazionale.

La partnership con Orogel: eccellenza italiana nella frutta e verdura

Una delle collaborazioni più importanti per Eurospin è quella con Orogel, storica cooperativa italiana fondata nel 1967 a Cesena, leader nel settore ortofrutticolo e dei surgelati. Orogel rappresenta un esempio di filiera integrata e sostenibile, con una forte attenzione all’innovazione agricola e alla qualità dei prodotti.

Attraverso la linea biologica “Amo Essere Biologico”, Eurospin offre frutta e verdura provenienti da coltivazioni che evitano l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, spesso a chilometro zero, contribuendo così a promuovere la sostenibilità ambientale e la freschezza dei prodotti. Orogel, che ha conseguito importanti riconoscimenti per i suoi progetti di innovazione e sostenibilità, si impegna costantemente a ridurre l’impatto ambientale grazie a iniziative come l’ammodernamento della logistica e l’adozione di tecnologie digitali per la gestione delle celle frigorifere automatizzate.

Questa sinergia tra Eurospin e Orogel garantisce ai consumatori prodotti di alta qualità a prezzi accessibili, sfatando il pregiudizio che la mancanza di un marchio famoso significhi scarsa qualità.

Il successo di Eurospin nel settore della distribuzione alimentare si basa anche su una strategia economica intelligente, che riduce costi superflui e valorizza le collaborazioni con produttori selezionati. Evitando investimenti elevati in campagne pubblicitarie e intermediari, il gruppo riesce a trasferire ai consumatori un prezzo finale più basso, senza rinunciare alla qualità.

Questa filosofia è particolarmente evidente nel settore ortofrutta, dove la scelta di partner come Orogel permette di offrire prodotti freschi, biologici e sostenibili, rispondendo a una domanda sempre più attenta alla provenienza e alla sicurezza alimentare.

Inoltre, Eurospin ha sviluppato un sistema di vendita online efficiente che integra oltre 1.200 punti vendita distribuiti sul territorio italiano, consentendo ai clienti di scegliere comodamente i prodotti e di riceverli direttamente a casa o ritirarli in negozio. Questa modalità di acquisto si inserisce perfettamente in un modello di distribuzione moderno e integrato, che punta alla comodità e alla soddisfazione del consumatore.