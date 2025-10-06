Guardare alle offerte dei singoli supermercati è un qualcosa che, non appena ci arrivano i volantini a casa, facciamo. Tutti, indistintamente: perché siamo sempre alla ricerca dell’offerta per poter risparmiare.

Quando però, ci troviamo davanti il volantino della Lidl allora andiamo sul sicuro. Sì, perché questa catena di supermercati propone sempre delle offerte inimitabili e che, davvero, non hanno eguali a confronti di tanti altri supermercati che sono sparsi nel circondario.

Le ultime offerte sono quelle che riguardano questo mese di ottobre: prodotti per la nostra tavola e anche per la nostra casa a prezzi davvero unici nel loro genere. Possibile? Vediamo insieme di cosa si tratta.

Offerta speciale da Lidl

Quando pensiamo alle offerte dei supermercati, attendiamo con ansia l’arrivo, nelle nostre cassette postali, dei volantini. Li spulciamo tutti nella speranza di trovare quel o quei prodotti che fanno al caso nostro e che hanno prezzi ribassati, proprio per approfittarne e farne scorta. Quello che ci stupisce più di tutti è notare come, invece, è una singola catena di supermercati che propone offerte su offerte.

La Lidl, infatti, proprio per questo mese di ottobre propone una serie di offerte imperdibili ed irripetibili che fanno davvero venir voglia di scendere a fare la spesa. Si tratta di offerte in vigore questo mese di ottobre e fanno parte di quelle offerte che riguardano i prodotti delle grandi marche. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? Vediamo insieme.

A partire da questa settimana, infatti, ci sono prezzi davvero imbattibili da Lidl, con prodotti che spaziano dai generi alimentari a quelli che sono i prodotti per la casa e per la cura e l’igiene della persona. L’offerta di cui stiamo per parlarvi, però, riguarda un prodotto specifico che tutti dobbiamo sempre avere nella nostra dispensa, specialmente quando abbiamo iniziato la dieta o, comunque, seguiamo un regime alimentare particolare.

Le barrette che ti aiutano e ti salvano

Stiamo parlando di alcune barrette che ci “salvano dalla fame”, quando veramente siamo a corto di energia. Sono le Barrette proteiche Equilibra “Crock” e, dall’altro lato, anche il “Doblone”: due tipi di snack, diversi fra loro, ma che possono essere fondamentali quanto essenziali da avere in borsa al momento opportuno.

Queste hanno più proteine, che sono sempre utili dopo un allenamento o per chi segue diete iperproteiche, ma hanno anche meno zuccheri, e sono più adatte a chi vuole evitare i picchi glicemici. Certo, ci sono anche dei pro e dei contro, come ad esempio un ottimo rapporto qualità – prezzo da parte della Lidl, dove sono vendute, ma dall’altro lato non sostituiscono, però, un pasto completo, ma sono solo un piccolo spuntino.

Anche il prezzo è top: solo 1.59€. Ti conviene approfittare!