Enel, tra i principali protagonisti globali nel settore dell’energia, ha lanciato una nuova campagna di assunzioni dedicate ai diplomati.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio piano industriale 2024-2027 che punta a rafforzare la rete elettrica nazionale e a sostenere i progetti di transizione energetica, in linea con le esigenze di decarbonizzazione e sviluppo delle energie rinnovabili.

Le posizioni aperte da Enel sono principalmente rivolte a diplomati quinquennali con specializzazioni in ambito elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico o discipline affini all’energia. Tra i requisiti fondamentali richiesti si evidenziano:

Diploma quinquennale tecnico, preferibilmente con indirizzo elettrico, elettronico o meccanico;

Conoscenze digitali di base per l’utilizzo degli strumenti informatici;

Possesso della patente di guida categoria B;

Elevata attenzione alla sicurezza sul lavoro;

Capacità comunicative, relazionali e organizzative;

Problem solving e orientamento al cliente.

Oltre ai profili tecnici, Enel è alla ricerca di figure professionali qualificate come ingegneri ambientali ed energetici, esperti in sicurezza, auditing e compliance, analisti dati, project manager, personale logistico e amministrativo, nonché profili legali. L’azienda promuove anche l’inserimento di neodiplomati e neolaureati tramite tirocini e apprendistati, con forte investimento nella formazione e crescita professionale.

Investimenti e strategie occupazionali di Enel per il triennio 2024-2027

Il piano industriale di Enel prevede un impegno economico superiore a 43 miliardi di euro, con un impatto diretto sull’occupazione in Italia. Sono attese fino a 2.000 nuove assunzioni, concentrate soprattutto su ruoli tecnici e infrastrutturali. Il gruppo, con oltre 60.000 dipendenti distribuiti in 29 Paesi, continua a rappresentare un punto di riferimento globale nel settore energetico, sostenendo lo sviluppo di tecnologie innovative e la transizione verso fonti rinnovabili.

Enel offre ai nuovi assunti percorsi di carriera strutturati, programmi di formazione continua e un ambiente lavorativo dinamico e internazionale, valorizzando la professionalità di ciascun collaboratore e favorendo l’aggiornamento costante.

Tutte le opportunità di lavoro e i programmi di stage sono disponibili sul sito ufficiale di Enel (www.enel.com). Le candidature possono essere inviate esclusivamente online, sia per le posizioni attualmente aperte sia come candidature spontanee. Per aumentare le possibilità di successo, è consigliato preparare un curriculum dettagliato e personalizzato, evidenziando le competenze tecniche e le esperienze rilevanti.

Parallelamente all’impegno di Enel nel settore energetico, si segnala anche un’importante iniziativa nel campo sociale con la manifestazione di interesse per assunzioni negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stanziato risorse per il triennio 2025-2027, finalizzate a rafforzare i servizi sociali territoriali, con un bando nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale a tempo pieno e determinato.

Le figure professionali ricercate negli ATS sono:

Funzionari amministrativi;

Funzionari contabili – economico-finanziari;

Funzionari psicologi;

Funzionari educatori socio-pedagogici e pedagogisti.

Le domande per partecipare al concorso pubblico devono essere presentate tramite il portale InPA entro il 30 luglio 2025. Le prove scritte si terranno a settembre 2025 in sedi decentrate, con assunzione prevista entro fine anno. Questo progetto, finanziato con 545 milioni di euro, si inserisce nel quadro del Piano Nazionale per l’Inclusione e la lotta alla povertà 2021-2027, con l’obiettivo di garantire servizi sociali adeguati e integrati sul territorio.

Incentivi alle assunzioni: sostegno alle imprese e ai giovani

In parallelo alle iniziative di reclutamento di Enel e degli ATS, diverse regioni italiane, come le Marche, hanno avviato programmi di incentivi alle assunzioni rivolti a disoccupati, soggetti svantaggiati e a rischio esclusione sociale. Questi incentivi prevedono contributi economici per le imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, favorendo così l’occupazione stabile e qualificata.

Ad esempio, nella Regione Marche, è attivo un bando con contributi fino a 19.500 euro per assunzioni a tempo indeterminato full-time e 6.500 euro per contratti a tempo determinato full-time, destinato a imprese, liberi professionisti ed enti del terzo settore.