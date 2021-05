Ecomondo 2021, la fiera della sostenibilità torna in presenza

Fonte immagine: iStock

Ecomondo 2021 sarà in presenza, a confermarlo gli organizzatori dell'evento: torna la fiera della sostenibilità, in programma a fine ottobre.

Si svolgerà dal vivo Ecomondo 2021. La fiera dedicata alla sostenibilità, alla Green Economy e alla transizione ecologica torna per la prima volta in presenza dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Edizione che verrà comunque supportata dalla piattaforma digitale, così da permettere anche a chi non potrà recarsi in fiera di partecipare ai vari momenti business e di incontro.

Ecomondo 2021 si svolgerà presso il quartiere fieristico di Rimini dal 26 al 29 ottobre. Proprio la transizione ecologica sarà il tema centrale di questa edizione, in linea anche con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

Conferenze, workshop e seminari a cui parteciperanno relatori nazionali ed europei, appartenenti sia al comparto industriale che alla sfera della ricerca e delle istituzioni. Focus sulle novità e sulle necessità normative, oltre che sulle nuove opportunità e sul fronte della transizione ecologica per: edilizia, packaging, automotive, elettronica e tessile. Occhi puntati anche sulla bioeconomia circolare (agrifood, forestale e biobased e dell’economia del mare).

La fiera si snoderà lungo 27 padiglioni, ai quali si accederà attraverso 3 ingressi. Soluzioni tecnologiche, innovazione, riconversione green dell’Italia comporranno l’offerta di Ecomondo, che punterà su 4 aree tematiche (oltre a Key Energy):