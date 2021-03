Earth Hour 2021 il 27 marzo: tra gli ospiti Francesca Michielin

Torna sabato 27 marzo l’Ora della Terra. Promossa come negli scorsi anni dal WWF, l’Earth Hour 2021 proporrà un fitto panorama di eventi e ospiti. Tra questi anche la cantante Francesca Michielin e il duo Lillo & Greg.

Un’ora di buio per sensibilizzare cittadini, aziende e istituzioni verso temi fondamentali come il risparmio energetico, la salvaguardia della natura e lo sviluppo sostenibile. Giunta alla sua tredicesima edizione, l’iniziativa del WWF avrà come slogan “Speak Up For Nature” (trad. “Dai Voce alla Natura”).

Attraverso i suoi canali social e Web il WWF invita cittadini, imprese e istituzioni a spegnere le luci per un’ora. Appuntamento come sempre fissato per le 20:30, con spegnimento fino alle 21:30. L’invito non riguarda soltanto le abitazioni, ma è esteso anche a monumenti, piazze, edifici governativi e musei.

Evento online del 27 marzo: musica, divertimento e altro ancora

Gli stessi canali social e Web del WWF Italia permetteranno di seguire gli spegnimenti in giro per il mondo. Basterà seguire gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth. L’evento principale prenderà il via alle 19:30 con la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, reduce dall’esperienza sanremese al fianco di Fedez.

Dalle 20:30 spegnimento delle luci, mentre a tenere compagnia e a portare divertimento e risate sarò il duo comico Lillo & Greg. I due “frontman” del gruppo “Latte e i suoi derivati” proporranno anche uno speciale quiz dedicato all’Earth Hour 2021. Concluderanno la serata, sul profilo Instagram del WWF Italia, il gruppo torinese “Eugenio in Via di Gioia“.

Earth Hour 2021, challenge dedicata alla sostenibilità

Il 22 marzo il WWF ha lanciato una speciale challenge sui propri canali social. L’invito è stato quello di mettere in mostra i propri comportamenti responsabili nei confronti della natura. A questo è stata associata una pagina dedicata ai trucchi per condurre uno stile di vita più eco-compatibile (wwf.it/ecotips), che resterà attiva fino a sabato e promuoverà i consigli da alcuni dei top green influencer italiani.

Tra i top green influencer che hanno aderito figurano Luca Talotta, Camilla Mendini, Lisa Casali, Tessa Gelisio e Lucia Valentina Nonna. Attraverso i canali social sono stati raccontati e vengono tutt’ora narrate le storie degli Earth Heroes. Cittadini, ha concluso il WWF, che “hanno saputo fare piccole scelte straordinarie di tutela della natura”.