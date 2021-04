Cura della casa e della persona green, nasce R5

Fonte immagine: Istock

Al via R5, progetto della start-up italiana OKAPI che guarda alla sostenibilità ambientale nei prodotti per la cura della persona e della casa.

Cura della casa e della persona sono due ambiti sui quali il rischio di inquinamento da microplastiche è particolarmente sentito. Eppure basterebbe poco per modificare le nostre abitudini e migliorare l’impatto ambientale legato all’igiene personale e alle pulizie domestiche.

Possibilità e opportunità che hanno dato vita a R5 (si pronuncia Ar Faiv), brand che fa riferimento alla start-up tutta italiana OKAPI. A chiarire la propria filosofia (“The Rise of The Intangible Goodness) è la stessa start-up:

La volontà profonda di fare qualcosa che smuova, che cambi veramente le cose, enfatizzando la crescente importanza dei beni intangibili e, in particolare, dei valori cui ci appelliamo. I nuovi modelli economici non possono ignorare un’economia che faccia rima con ecologia. The Rise of Intangible Goodness riflette l’impegno di Okapi di fare la differenza, proponendo un nuovo modello etico in grado di cambiare davvero le cose.

L’approccio di R5 è all’insegna dell’ironia e di un irriverente spinta a favore della sostenibilità. Come dimostrano anche gli slogan lanciati. Di seguito un esempio della strategia messa in campo con R5:

Economia circolare e sostenibilità sono i punti di forza di R5, che ruota intorno a queste cinque preziose “erre”:

Rethink: riflettere sul modo in cui consumiamo le risorse a nostra disposizione;

Refill: riempire il flacone dal rubinetto di casa per eliminare il trasporto dell’acqua;

Reuse: riutilizzare i contenitori per evitare lo spreco di plastica;

Recycle: riciclare quel che scartiamo per ridurre l’impatto ambientale;

Relax: rilassarsi sapendo che abbiamo fatto la cosa giusta.

Il tutto rispettando sia l’ambiente (riducendo l’utilizzo di plastica e perseguendo l’obiettivo “zero waste”) che gli animali, grazie a una vocazione cruelty-free e vegan. A questo si aggiunge anche l’utilizzo di cartone riciclato e riciclabile per il proprio packaging.

Kit R5, i FOUR5

Grazie all’Home Starter Kit The FOUR5 sarà possibile pulire la propria casa con appena quattro tipi di detergenti. Ciascun kit comprenderà una permanent bottle in PET da 750ml o da 1000ml e 2 refill:

R5 SGRASSATORE – elimina grasso e sporco, anche quello più difficile e incrostato, smacchia e pulisce a fondo con un’azione super pulente piani di lavoro, fornelli, forni, cappe, acciaio e molto altro.

– elimina grasso e sporco, anche quello più difficile e incrostato, smacchia e pulisce a fondo con un’azione super pulente piani di lavoro, fornelli, forni, cappe, acciaio e molto altro. R5 BAGNO – è efficace contro il calcare, pulisce e igienizza a fondo sanitari, lavelli, piastrelle senza lasciare aloni.

– è efficace contro il calcare, pulisce e igienizza a fondo sanitari, lavelli, piastrelle senza lasciare aloni. R5 VETRI E MULTIUSO – è un detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Lascia le superfici brillanti e profumate senza aloni. Elimina rapidamente lo sporco quotidiano da qualsiasi superficie, rapido e senza risciacquo.

– è un detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Lascia le superfici brillanti e profumate senza aloni. Elimina rapidamente lo sporco quotidiano da qualsiasi superficie, rapido e senza risciacquo. R5 PAVIMENTI – è adatto per la pulizia di tutti i tipi di pavimento, profuma e igienizza tutte le superfici lavabili senza lasciare residui e senza risciacquo.

A questi si affianca un ulteriore protagonista, ovvero R5 SUPERFICI E PAVIMENTI IN LEGNO. Come è facile intuire, si tratta di un detergente specifico per la pulizia quotidiana dei parquet e di tutte le superfici in legno, da utilizzare ad esempio per la pulizia di mobili, porte, infissi e pannelli. Aiuterà inoltre a mantenere la naturale idratazione del legno.

Come ha sottolineato Cristina Mollis, ideatrice e fondatrice di The OKAPI Network:

OKAPI per me nasce da una chiamata, una vocazione che non è solo una missione. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il FARE! Ed ora è arrivato il momento di entrare in azione. Di agire davvero, senza aspettare di portare buone idee in giro, sperando che qualcuno le realizzasse al posto mio. Continuerò a condividere le idee, ma adesso provo a realizzarle in prima persona. Il cambiamento parte da noi, nei gesti della nostra quotidianità. La digitalizzazione e la sostenibilità sono due delle più potenti influenze del mercato nel panorama aziendale di oggi. Queste due forze, insieme, stanno innestando opportunità e sfide incredibili per provare davvero a cambiare i modelli di consumo e produrre una grande trasformazione. R5 è il primo dei brand che abbiamo creato e che coniuga tecnologia e ecologia. Abbiamo una roadmap di sviluppo di R5 sia in termini di prodotti sempre più green, sia nell’uso del digitale e dei dati a servizio dei clienti e dello sviluppo di nuove soluzioni di consumo.

Le fa eco Rossana Corte, partner di The OKAPI Network, che prosegue ricordando i primi passi compiuti dal progetto R5: