A Napoli, domenica 23 marzo 2025, si svolgerà un evento di grande rilevanza per la comunità: la Walk of Life, una manifestazione promossa dalla Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica dedicata alla lotta contro le malattie rare. Questa edizione, la dodicesima, rappresenta un’importante opportunità di solidarietà per tutti coloro che affrontano quotidianamente le sfide legate a patologie ancora prive di cura.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, evidenziando l’eccellenza scientifica del Tigem di Pozzuoli e del lavoro svolto da Telethon. “Queste realtà sono di altissimo livello e competitività internazionale”, ha affermato Manfredi, aggiungendo che la città è storicamente caratterizzata da un forte senso di comunità e accoglienza, un patrimonio che la rende unica.

Percorsi e partecipazione

La manifestazione prevede diversi percorsi per i partecipanti: una corsa competitiva e una non competitiva, entrambe su un tracciato di circa 10 chilometri, affiancate da una passeggiata di 3 chilometri. La partenza è fissata dalla Rotonda Diaz, un luogo iconico della città. L’anno scorso, la corsa ha avuto un grande successo, riuscendo a raccogliere ben 90mila euro, una somma che contribuirà in modo significativo alla ricerca.

Dal 1990, Telethon ha investito complessivamente 698 milioni di euro, finanziando più di 3.000 progetti di ricerca e coinvolgendo 1.771 ricercatori in tutto il Paese, con un focus su 637 malattie rare. Questo impegno costante dimostra l’importanza della ricerca scientifica e il desiderio di trovare soluzioni efficaci per chi vive con queste patologie.

Visite ai laboratori e attività collaterali

In concomitanza con la Walk of Life, si svolgeranno le Giornate FAI, offrendo l’opportunità di visitare il Tigem di Pozzuoli. Questo evento permetterà ai cittadini di esplorare i laboratori dove si svolgono ricerche fondamentali nella lotta alle malattie rare. Sabato 22 marzo, il Villaggio di Fondazione Telethon sarà allestito con spazi dedicati all’intrattenimento e all’animazione, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Questa iniziativa non solo rappresenta un momento di raccolta fondi, ma è anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca e sul sostegno necessario per continuare a combattere contro le malattie rare. Con eventi come la Walk of Life, Napoli dimostra ancora una volta il suo spirito solidale e la sua determinazione nel sostenere la ricerca scientifica.