Divano in sughero, le nuove frontiere dell’eco design

Fonte immagine: Unsplash

Un divano in sughero, ecco la novità tutta australiana per un articolo di arredo moderno e attuale, ma anche ecologico e cruelty free.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Il sughero è la nuova frontiera del design e dell’arredamento, un materiale spesso impiegato per realizzare oggettistica e souvenir che oggi trova spazio nell’arredamento. Il brand australiano Koala ha deciso di impiegarlo per creare un elemento di arredo di uso comune, un evergreen come il divano.

Un articolo dalle linee semplici, pulite, ma per questo attuali in grado di resistere all’acqua e alla caduta accidentale di ogni tipologia di liquidi. Il divano in sughero è un articolo davvero innovativo che assicura una comodità totale nel pieno rispetto dell’ambiente.

Inoltre la presenza di questo materiale permette una protezione totale contro gli acari e le allergie, perché non assorbe la polvere stessa. Tutto merito della corteccia delle querce da sughero, parte attiva di vere e proprie foreste curate in modo sostenibile e responsabile. Una tipologia di pianta vincente dal punto di vista ambientale perché riesce ad assorbire quantitativi elevati di anidride carbonica, pari a 14 milioni di tonnellate ogni anno. La privazione della corteccia aumenta le capacità di assorbimento, a fronte di un nuovo rinnovamento della stessa.

Un divano in sughero: ecosostenibile e a basso impatto ambientale

L’obiettivo dell’azienda australiana di arredamento era quello di progettare e creare un elemento arredo in grado di rispondere alle necessità dei clienti, sia per comodità che per aspetto estetico. Lo stesso è disponibile in due colorazioni molto attuali ovvero Yarra Cork e Jenolan Black, con rivestimenti cruelty free e senza l’impiego di coloranti tossici.

Un prodotto sostenibile, ecologico, in grado di resistere nel tempo, perfetto come alternativa agli articoli in pelle. Un’alternativa importante per la salute del Pianeta che potrebbe aprire una strada per uno sviluppo sostenibile e creazione di arredi tematici, rispettosi, perfetti per chi si sta avvicinando a uno stile abitativo maggiormente ecologico e sano.

Il divano è disponibile anche con la versione pouf in abbinamento e per ogni elemento acquistato l’azienda offrirà l’adozione simbolica di una tartaruga, grazie alla collaborazione con il WWF Australia.

Fonte: Daily Mail