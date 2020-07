Dieta per dimagrire 5 kg: ricette e consigli utili

Fonte immagine: Pixabay

Come perdere 5 chili senza troppa facendo il pieno di nutrienti importanti: linee guida e ricette dietetiche da sperimentare.

Parliamo di: Diete

Ritrovare il peso forma ed eliminare i chili di troppo accumulati nel corso di mesi, o di anni, è un obiettivo condiviso da molti. Spesso, la meta che si desidera raggiungere è il dimagrimento di 5 chili, responsabili di appesantire la figura e probabilmente anche di creare alcuni problemi di digestione.

Non si tratta di un obiettivo irraggiungibile, purché non si pretenda di ottenere la perdita di peso nell’arco di poche settimane o giorni: il rischio è quello di scatenare il classico effetto yo-yo che porta a recuperare totalmente i chili persi in poco tempo, a volte accumulando ulteriore peso. Affinché il dimagrimento sia efficace e duraturo, infatti, è necessario impostare uno stile alimentare equilibrato che comprenda i principali nutrienti, ovviamente riducendo le porzioni ed evitando alcune associazioni di cibi che vengono considerate controproducenti.

Dieta e regole da seguire

Come ogni dieta finalizzata al dimagrimento, anche il regime alimentare volto a perdere 5 chili deve basarsi su alcune regole basilari che favoriscono la perdita di peso, senza tuttavia nuocere alla salute. Per prima cosa è fondamentare fare esercizio fisico, cercando di bruciare un certo numero di calorie ogni giorno e di salvaguardare la massa muscolare, in modo da perdere solo quella grassa. Anche bere a sufficienza è fondamentale, preferibilmente lontano dai pasti ed evitando bibite gassate e alcolici. Un’altra regola basilare è la riduzione, o meglio l’eliminazione, degli zuccheri aggiunti, così come l’attenzione nell’assunzione dei condimenti. Meglio non abbondare con il sale, da sostituire con le spezie e le erbe aromatiche, consumando solo olio EVO in piccole quantità accompagnato da aceto o limone.

È anche determinante evitare alcune associazioni alimentari che possono non solo rendere difficile la digestione, ma anche compromettere la perdita di peso:

evitare l’associazione di proteine di diverso tipo nello stesso pasto, come carne e latticini o uova, ma anche pesce e legumi;

accompagnare sempre i carboidrati e i legumi con le verdure, in grado di abbassare l’indice glicemico degli alimenti;

non assumere la pasta insieme al pane o alle patate;

evitare di consumare la frutta come fine pasto, assumendola invece a colazione e come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio.

Rispettando questi pochi e semplici principi, la dieta per perdere 5 chili deve prevedere pietanze leggere e digeribili per tutti i pasti della giornata. Ecco alcune ricette dietetiche.

Insalata di ceci e verdure

I ceci sono una fonte ottimale di proteine vegetali, versatili e digeribili. Sono l’ingrediente ideale per preparare una fresca insalata che abbina ai ceci le verdure di stagione. Si devono usare i ceci lessati accompagnati con carote, zucchine e sedano, eventualmente arricchendo l’insalata con della rucola fresca e dei pomodorini. È anche possibile completare il piatto con alcune fette di avocado, preziosa fonte di grassi buoni. L’insalata si condisce con un’emulsione di olio EVO e succo di limone.

Farinata light

Sempre a base di ceci, la farinata (o cecina, o fainè) è una risorsa per preparare un pasto proteico veloce e gustoso. È necessario avere a disposizione della farina di ceci, da amalgamare con un cucchiaio di olio EVO e acqua a sufficienza per formare una pastella da stendere in una padella antiaderente. Una volta pronta, la farinata di ceci si sposa perfettamente con un contorno di verdure crude o cotte.

Riso alle verdure

Il riso, preferibilmente integrale, permette di fare il pieno di energia assumendo molte fibre. Deve essere consumato cotto al vapore, o lessato, condito con un mix di verdure grigliate tagliate a dadini: peperoni, zucchine, melanzane, condite con un filo d’olio extra vergine d’oliva.