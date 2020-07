Dieta dei tre giorni: come perdere kg velocemente

La cosiddetta dieta dei 3 giorni, permette di perdere almeno 2 kg con un'alimentazione sana senza rinunce prolungate nel tempo.

La dieta dei tre giorni nella sua versione non vegana è una dieta che permette attraverso l’assunzione di determinati alimenti di perdere un po’ di peso velocemente magari di fronte ad occasioni specifiche. Questo particolare regime alimentare ipocalorico (solo 1200 calorie al dì) prevede l’eliminazione dei carboidrati da sostituire con le proteine. Attenzione a non abusarne.

Essendo una dieta a basso contenuto calorico, il protrarla per troppo tempo potrebbe causare degli scompensi al vostro corpo. Il consiglio è quello di rivolgersi, anche per questa dieta veloce, ad uno specialista che possa indicarvi quale sia la strada migliore da percorrere. La dieta andrebbe accompagnata da un’attività fisica leggera.

In questo modo è possibile sgonfiare la pancia ed evitare problemi di ritenzione idrica. Consente di perdere da 2 a 4 chili in soli tre giorni. Non presenta effetti collaterali e può tranquillamente essere fatta da chiunque ma, attenzione, solo per tre giorni e solo una volta ogni tre mesi!

Dieta dei tre giorni: consigli utili

Un consiglio: un cucchiaio di crusca d’avena al giorno, meglio se assunta al mattino, è un ottimo elemento per un organismo sano. Non vi risparmiate. In alternativa si può anche seguire un menu d’avena. Pertanto al mattino si può consumare l’avena sotto forma di fiocchi, insieme al latte a colazione. Durante la giornata, dei fiocchi d’avena sono ottimi come spuntino. E come bevanda si può far bollire un pugno di chicchi d’avena in un litro d’acqua, filtrarla e berla in modo da rendere più facile il consumo dei liquidi nei tre giorni.

Durante la dieta bisogna anche eliminare il pane bianco, le bevande gassate, zuccherate o alcoliche. Condire gli alimenti con olio extra vergine di oliva, poco sale e aceto di mele. Previsto un solo caffè al giorno per cui considerate bene quando è il momento di consumarlo. Arrivati alla fine dei tre giorni il risultato è garantito!